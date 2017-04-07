Убей начальника. Новая тема VALLENFYRE «Kill All Your Masters»

Кому что, а мужики из PARADISE LOST и MY DYING BRIDE не склонны размазывать сопли — во всяком случае, пока речь идет об их сайд-проекте VALLENFYRE. Стартовав студийную работу в 2011-м, в июне троица Hamish Hamilton Glencross — Gregor Mackintosh — Waltteri Väyrynen выпускает уже третий полноформатник Fear Those Who Fear Him. Сегодня музыканты представили предпоследний пункт альбомного треклиста: вполне себе пятничную песню под названием «Kill All Your Masters». Посвящается всем, у кого была сложная рабочая неделя.

Vallenfyre «Это песня о фрустрации и злости, о раздражении, которое в нас вызывают многочисленные институты власти и люди, облеченные этой властью, будь то политические, религиозные лидеры, или владельцы больших корпораций, поступающие преступно и несправедливо по отношению к терпеливо-порабощенным «обычным» людям. Которые, впрочем, по большей своей части не против того, чтобы ими управляли и диктовали, что делать, — будь то политики, модные журналы или писания древних книг», — говорит умница Грегор, а уж злости и агрессии этой теме действительно не занимать. «Kill All Your Masters». Аминь.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Yearning 08.04.2017 в 09:52

    Прямо Napalm death !

    >>>
  2. Merzbow 08.04.2017 в 10:39

    а на metal-archives написано death/doom.

    >>>

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