Убей начальника. Новая тема VALLENFYRE «Kill All Your Masters»

Кому что, а мужики из PARADISE LOST и MY DYING BRIDE не склонны размазывать сопли — во всяком случае, пока речь идет об их сайд-проекте VALLENFYRE. Стартовав студийную работу в 2011-м, в июне троица Hamish Hamilton Glencross — Gregor Mackintosh — Waltteri Väyrynen выпускает уже третий полноформатник Fear Those Who Fear Him. Сегодня музыканты представили предпоследний пункт альбомного треклиста: вполне себе пятничную песню под названием «Kill All Your Masters». Посвящается всем, у кого была сложная рабочая неделя.

«Это песня о фрустрации и злости, о раздражении, которое в нас вызывают многочисленные институты власти и люди, облеченные этой властью, будь то политические, религиозные лидеры, или владельцы больших корпораций, поступающие преступно и несправедливо по отношению к терпеливо-порабощенным «обычным» людям. Которые, впрочем, по большей своей части не против того, чтобы ими управляли и диктовали, что делать, — будь то политики, модные журналы или писания древних книг», — говорит умница Грегор, а уж злости и агрессии этой теме действительно не занимать. «Kill All Your Masters». Аминь.