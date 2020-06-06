06.06.2020

UADA выпустили «Джинна» — с посвящением жертвам пандемии

Новинки и новости

Группа UADA, с годами все дальше уходящая от ассоциаций с MGŁA и, по сути, становящаяся одним из самых интересных современных блэк-металлических экспортов из США, показала титульный трек будущего полнофоматника Djinn — нарочно, как написали музыканты, не чуждые оккультным загонам, подгадав дату частичного лунного затмения.

«Мы посвящаем эту тему всем, кто понес потери и столкнулся с трудностями в результате большой пандемии 2020 года. Для вас и для всех остальных песня «Djinn» размещена на Bandcamp для бесплатного скачивания».

Количество просмотров: 26

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *