UADA выпустили «Джинна» — с посвящением жертвам пандемии

06.06.2020
UADA выпустили «Джинна» — с посвящением жертвам пандемииНовинки и новости
Группа UADA, с годами все дальше уходящая от ассоциаций с MGŁA и, по сути, становящаяся одним из самых интересных современных блэк-металлических экспортов из США, показала титульный трек будущего полнофоматника Djinn — нарочно, как написали музыканты, не чуждые оккультным загонам, подгадав дату частичного лунного затмения.
«Мы посвящаем эту тему всем, кто понес потери и столкнулся с трудностями в результате большой пандемии 2020 года. Для вас и для всех остальных песня «Djinn» размещена на Bandcamp для бесплатного скачивания».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
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