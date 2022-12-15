Тувинская экзотика: Альберт Кувезин и группа YAT-KHA

На фоне интернациональной любви к монголам THE HU хотелось бы обратить внимание на уникального и непопсового тувинского дядьку, композитора и гитариста Альберта Будачиевича Кувезина, с 90-х работающего в технике каргыраа — пресловутого горлового пения, от коего неизменно веет шаманством и трансом, а богатый, низкий, вязкий голос маэстро, ритуально вибрируя, погружает в самую топь.

Основная группа Кувезина (между прочим, народного артиста Республики Тыва) называется YAT-KHA, базируется в городе Кызыл (хотя в разные годы Альберт успел пожить в Екатеринбурге, Москве, Хельсинки, Лондоне и Нью-Йорке) и играет вполне актуальный и разноплановый этно-рок, исправно выпуская альбомы и периодически катаясь по европейским фестивалям. Также Альберт Будачиевич изредка записывает гостевые партии: был у АЛИСЫ, AMORPHIS, а в 2022-м — у STEPPENDOOM.

Из интервью: «Мы современные люди, и поэтому нам ближе рок-н-ролл, но корни – это, несомненно, народная музыка: горловое пение в сопровождении аутентичных инструментов. Традиционная для нашей культуры мелодика. Электрогитары звучат на фоне нетипичных для рок-музыки ритмов – более живых азиатских, в том числе и арабских. Музыканты, играющие в подобном стиле, – это всегда своеобразные мостики, благодаря которым осуществляется связь времен».

Последний на сегодняшний день релиз вышел в прошлом году, называется Yenisei​-​Punk и определенно заслуживает внимания. Особенно голос. Голос Кувезина потрясающ.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://yat-kha.bandcamp.com/album/yenisei-punk" >Yenisei-Punk by Yat-Kha</a>

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