Три обязательных клипа белорусской рок/метал сцены этой весны

Предлагаю этим вечером посмотреть немножечко видео — а именно три клипа авторства белорусских тяжелых команд, которые или эффектно смотрятся, или сопровождают замечательный музыкальный материал, или и то, и другое. Начнем с сегодняшней новинки! Группа EVTHANAZIA презентовала блокбастер с машинками на тему «Застацца да канца» из своего прошлогоднего EP War’jactva, о котором мы в свое время пообщались в интервью с Бобриком.

«Чистое безумие, драйв & Рок-н-Ролл! Настоящему драйву подвластно даже железо на колесах! Автобои, гонки и крутые тачки — самое брутальное безумие из жизни экстремальных музыкантов в новом клипе EVTHANAZIA! Ты с нами? До конца?» — вопросили в комментарии к видео музыканты, и… в общем, смотрим!

Второй клип — еще мартовского издания, — профинансирован краудфандинговой кампанией TT-34. Впечатляющий, осмысленный, выразительно-мощный.

В качестве предисловия от группы: «Социокультурная война врывается в наши дома, подъезды и улицы. Каждый из нас незримо в ней участвует. Вопрос лишь в том, на чьей стороне».

Третья работа, быть может, не блещет художественной оригинальностью, однако песня чудо как хороша! Группа WEESP записала крутецкий альбом Black Sails (вот реально, переслушиваю эту сочную работу не в первый раз), и отсняла, по сути, фестивальное видео на тему «Not Over».

«Not Over» — это бесконечная борьба с темнотой. С той самой темнотой, которая живет внутри каждого из нас. Про то, как принять ее, научиться существовать вместе с ней, покорить ее и даже подружиться с ней. Это то, что дает каждому из нас силы не сойти с ума в нашем мире. Это то, что ставит нас под черные паруса», — обозначили свой посыл музыканты.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Jason 20.04.2018 в 09:52

    TT34 — просто супер

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  2. Dr. Chaos 20.04.2018 в 10:03

    Evtanazia и Weesp — скучная чухотня, промотал. ТТ зацепили, интересно слушать и смотреть. Но не понятно, кто оккупировал их родину, как они это допустили и что нужно делать? В чем смысл? Твари мы дрожащие или право имеем?

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  3. Olafson 20.04.2018 в 16:42

    Мне одному не нравится белорусская метал сцена?

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  4. Батхед 20.04.2018 в 18:15

    Olafson написал(а):
    Мне одному не нравится белорусская метал сцена?
    да

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  5. Olafson 20.04.2018 в 20:44

    Батхед написал(а):
    Olafson написал(а):
    Мне одному не нравится белорусская метал сцена?
    да

    Ну хорошо, а то я уж подумал , что это с белорусской сценой что-то не так

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  6. Кэп 20.04.2018 в 20:48

    Не, это личные загоны, чувак!

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