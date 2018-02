Три метал-песни, в которых есть Путин

Как вы знаете, скоро в России как бы выборы — и к этому печальному событию приурочен нынешний мини-метал-топ. Помните, мы слушали пятерку групп, поющих про коммунизм и все дела? Так вот сегодня еще немного о политике. Речь о тех, кто так или иначе поминал в своих текстах Владимира Путина. В качестве спойлера: коллективов пост-советского пространства в списке нет!

CAMPO NERO SS (Италия), песня «Putin ist Krieg»

В общем-то, остается только поверить на слово, что эта песня из демо 2015 года NOBIS («выпущенного» на CD-R каким-то смехотворным тиражом) действительно существует: творчество скандального проекта из Ватикана по понятным причинам изымается из публичного доступа, и все, что у нас есть, — это тексты. На итальянском.

Я не сильна в родном языке Легионариуса, но, как подсказывает гугл-переводчик, в тексте речь идет о ВВП, который на белом коне спасает слишком добрую и от того несчастную Европу от разномастной «нечисти»: Россия, мол, единственная надежда, и потому известный слоган теперь звучит как «HEIL Putin!».

MORTIFICA (США), песня «Lack Of Remorse For The Unknowing»

Полноформатный альбом этой дэз-металлической команды Atrocious Autopsy, вышел ровно год назад. В нем много социально-политических тем, а в одной из них сплошным потоком перечисляются злобные, жадные, кровавые властители. Все подряд. (Кстати, однажды в подобный список победно попал и Лукашенко.)

Stalin, Clinton, Mussolini, Nero laughs while Rome is burning Drop the hatch Enola Gay, A Million dead, you’re on display Mau, Bush, and Roosevelt, Count the bodies, they mean nothing Bring them in, all unknown, measles, mumps, were are dying Kerry, Putin, Kennedy, Nuclear terror seen today Embargo on a whole culture, Does nothing but kill poor people Count your money, grow the lies, rich get rich, we’re not aware People of earth, starve and decay, if nothing there, we won’t stay

Atrocious Autopsy by MORTIFICA

KOZAKS OF METALLISHTAN (Финляндия), песня «Bitch Russia»

Кажется, это какая-то извращенная версия KYPCK: группа, играющая «клюкво-фолк», основной своей тематикой позиционирует «стереотипы о России». Суть их творчества — лютый стеб, что, в общем, не мешает получать тонны гневных комментариев со стороны оскорбленных борцов за честь Великой Страны. В дебютном и пока единственном полноформатнике Kozaks Of Metallishtan 2010 года есть такие песни, как «It’s No Sin to Drink like Jeltsin», «Holy Traktor», «Kazakhstan Song» и вот еще «Bitch Russia». Все нарочито примитивно, глупо, но при этом довольно смешно.

Who is that bitch that kills that kids?!

Mother Russia

And the father Bear.

How does it show it cares?

Beating Natash

How will it all end

Their eyes won’t open

I pray for one thing

Destruction

Annihilation

Yes, spashiba

VODKA!

POLKA!

It’s Russia

Dynamo Stadium

Full of polonium

It’s Russia

Hey, hey!

Hey, hey!

Hahahaa!

It’s Russia

Hop, hop!

Hop, hop!

It’s Russia

Litvinenko got liquidated

Was it Putin?

I ain’t sure but the headlines faded

Commandant Putin!

How will we make it end?

My eyes are open!

And I’m sure of one thing

Toxication

Termination

Yes, spashiba