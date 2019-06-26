«Трехбасовый heretical folk art от киммерийских металхедов». Слушаем макси-сингл HEATHER WASTELAND

Украинец Сергей «AR» Павлов выпустил макси-сингл своего проекта HEATHER WASTELAND Tre Sverd. «Особенностью группы является наличие в составе трех басистов и ударника, а также намеренный отказ от использования гитар», — пишет он про проект, а заодно рассказывает, что в записи релиза (представляющего, по сути, четыре версии одного трека) приняли участие Mortiis и музыканты групп ЛИХОЛЕСЬЕ, RIMMERSGARD, ЧУР, ETHNOR.

Композиция была сочинена еще в 1999 году и не имела названия. Одно появилось весной 2003, когда проект HEATHER WASTELAND перестал существовать, а AR во время пребывания в Норвегии посетил памятник «Три меча», посвященный битве при Хаврсфьорде (872 г.). Согласно «Саге о Харальде Прекрасноволосом» из «Круга земного» Снорри Стурлусона, в битве участвовали воины-оборотни и она осталась в памяти викингов как крупнейшее морское сражение.

Как утверждает AR, на создание музыки для этой композиции его вдохновил альбом MORTIIS Crypt Of The Wizard (1996), поэтому участие Мортииса в записи Tre Sverd более чем символично.