«Трехбасовый heretical folk art от киммерийских металхедов». Слушаем макси-сингл HEATHER WASTELAND

Украинец Сергей «AR» Павлов выпустил макси-сингл своего проекта HEATHER WASTELAND Tre Sverd. «Особенностью группы является наличие в составе трех басистов и ударника, а также намеренный отказ от использования гитар», — пишет он про проект, а заодно рассказывает, что в записи релиза (представляющего, по сути, четыре версии одного трека) приняли участие Mortiis и музыканты групп ЛИХОЛЕСЬЕ, RIMMERSGARD, ЧУР, ETHNOR.

Композиция была сочинена еще в 1999 году и не имела названия. Одно появилось весной 2003, когда проект HEATHER WASTELAND перестал существовать, а AR во время пребывания в Норвегии посетил памятник «Три меча», посвященный битве при Хаврсфьорде (872 г.). Согласно «Саге о Харальде Прекрасноволосом» из «Круга земного» Снорри Стурлусона, в битве участвовали воины-оборотни и она осталась в памяти викингов как крупнейшее морское сражение.

Как утверждает AR, на создание музыки для этой композиции его вдохновил альбом MORTIIS Crypt Of The Wizard (1996), поэтому участие Мортииса в записи Tre Sverd более чем символично.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 45

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Умер лидер TENGGER CAVALRY Nature Ganganbaigal

Поговаривают о самоубийстве: музыкант ранее уже пытался покончить с собой. К тому же после  в группе настали трудные времена, и шоу-бизнес жестко разочаровал творческую натуру Nature. В 2018-м после выпуска альбома Cian...

Close