Трэшевая «тюремная» тема SEPULTURA «Isolation»

Возможно, эту песню посвятили барабанщику WALLS OF JERICHO. А возможно — SLAYER, которые не только исследовали в своих клипах тему тюремных приключений, но с такой плотностью потоптались по творческому вдохновению Киссера и компании, что не признать знакомый удалой трэш в «Isolation» невозможно.

sepultura2019«Мы адресовали эту вещь американской тюремной системе, — говорит Грин, — в которой осталась бесчеловечная практика одиночного заключения. Она вызывает у заключенных психические отклонения, расшатывает нервную систему. Такими методами невозможно кого-либо исправить — напротив, все меняется только к худшему. И когда этих людей выпускают обратно в общество, получаем за то, что сделали с ними в тюрьме, все мы».

Альбом (уже пятнадцатый!) под названием Quadra появится на Nuclear Blast в феврале.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. pavel 09.11.2019 в 11:28

    отличный трек!

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