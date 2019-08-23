Трейлер нового альбома KING DIAMOND!

Итак, прошло 12 лет, и вот наконец маэстро поделился первыми историями и трейлером альбома The Institute. Дата релиза пока неясна, но где-то следующий год. Потому как, по словам Даймонда, сюжета хватит не на один, а сразу два диска. А то и больше. И он «совершенно чудовищен».

«Речь пойдет о параллельных мирах и наказании. Вы увидите, как мы разорвем на сцене дорогую маленькую Эбигейл. Это тоже часть истории — ее вы сможете наблюдать воочию.

Действие одной сюжетной линии The Institute происходит в 20-х годах, в стенах психбольницы, где на заре развития медицины проводились эксперименты. Мрачного такого характера. Вторая же линия ведет в параллельный мир — и в какой-то момент действие объединяет оба пространства. Неожиданные перемещения, появления, странные на первый взгляд, но получающие со временем детальное объяснение. В настоящий момент мы работаем над сценической постановкой, чтобы воссоздать вживую антураж и атмосферу, — это будет грандиозный продакшн, работа над которым уже заняла несколько лет. И потребуется еще. Но зато обещаем: три следующих года мы будем удивлять фанатов».

На настоящий момент доступен трейлер альбома — а также не сильно качественный вариант live-исполнения темы под названием «Masquerade Of Madness».