Трансгендер дэз-грайнда. Marissa Martinez из группы CRETIN

Этот человек играл на гитаре в REPULSION, выступал концертным вокалистом/гитаристом EXHUMED, а еще с 1992 года колбасит озорной олдскульный дэз-грайнд в калифорнийской банде CRETIN (которую с REPULSION все, собственно, постоянно и сравнивают). Правда, с перерывами. В середине нулевых этот человек, Dan Martinez, решил, что он женщина, и через какое-то время к микрофону с гитарой прибыла темноволосая жгучая дамочка Marissa Martinez. Сейчас ей 43, помимо CRETIN Марисса вокалирует и играет на гитаре в дэз-метал банде EXTREMITY, а также служит примером всем тем, кого половая самоидентификация подводит, но смелости не хватает.

трансгендеры Marissa Martinez Extremity Cretin «Когда я рассказала в прессе свою историю, то понятия не имела, как ее воспримут, — рассказывает музыкант(ка). — Это было в 2008 году, и я ждала, что люди будут смеяться и подшучивать надо мною. Тем не менее, я решилась, хотя и был риск, что, к примеру, придется покинуть команду. А я не хотела.

..В то время, когда я решилась на смену пола, у меня была жена, с которой я жила, две собаки и карьера. Родственники, немного друзей. Мне был 31. Тем не менее, я никогда не могла отделаться от ощущения, что что-то идет не так, — и чаша терпения начала наполняться. Было трудно. Как могла, я, конечно, откладывала «странные» мысли, закапывала их поглубже, — но чем дальше, тем становилось невыносимее. И с этими мыслями уже невозможно было расстаться.

В конце концов брак стал разваливаться. Моя бывшая и я перестали общаться. Все как будто застыло, скомкалось, мы не планировали долговременное совместное будущее. Я плотно ушла в музыку… однако отвлечься не получилось. Так, под грузом проблем, мы пошли к семейному психологу. И где-то через год, в процессе терапии стало понятно, что проблема — мой пол.

трансгендеры Marissa Martinez Extremity Cretin

до и после

Я стала ходить к специалисту по гендерной дисфории. И в какой-то момент откладывала трансгендерный переход уже просто ради жены, пока официально длился наш брак. В конце концов она сказала, что отпускает меня. Так мы расстались — в слезах облегчения, в объятиях, с намерением двигаться дальше.

Теперь у меня есть я. Есть любимый мужчина. И, к слову, с бывшей мы в дружеских отношениях — однако видимся не очень часто, так как живем в разных городах, да и она снова замужем. Тем не менее, она, будучи парикмахером, время от времени приводит в порядок мои волосы. Она также поддерживала меня в «переходный» период, учила вести себя женственно.

трансгендеры Marissa Martinez Extremity Cretin Понимаете, все, чего я хочу в жизни, я делаю перфекционистски, выкладываясь по полной. Поэтому к переходу отнеслась на полном серьезе. Я не хотела показухи, нарочитой броскости транссескуальных девиц. Я хотела стать женщиной. Собой. Мне это было нужно. И бывшая жена, пройдя со мной все этапы, также отнеслась к вопросу серьезно. Она учила меня ходить и двигаться, как девушка, говорить, выражать эмоции. Учила естественности, натуральной женственности — даже в мелочах вроде маникюра и искусства подведения бровей. Она устроила мою первую встречу с профессиональным мастером-консультантом по косметике и сопровождала в этом походе, потому как я очень стеснялась. Это был мой дебют в подобных местах, я нервничала, потому как на то время выглядела все еще маскулинно. Однако моральная поддержка сделала свое дело.

Что же касается принятия факта моей трансгендерности коллегами по сцене… знаете, все оказалось неплохо. Большинство восприняли это нормально. И даже более того: ребята старались всячески меня поддержать. Поэтому, думаю, теперь я счастлива. Хорошо быть частью сообщества, в котором доминирует подход — мол, не говорите мне, как жить, и я не скажу, куда вам пойти».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sonne 10.08.2018 в 09:11

    А чего группу не переименовали в «Кретинка»?

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