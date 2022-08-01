Традиционные ценности: SKYFORGER вернулись с темой «Lec, Eglīte»

Новостей от рижан SKYFORGER не было слышно с 2015 года. С тех дней группа успела обновить состав (с 90-х осталось два «костяковых» участника: Edgars «Zirgs» Grabovskis и Peteris «Peter» Kvetkovskis) — и взяв, в принципе, типичную для себя многолетнюю паузу, в разгар летнефестивального забега 2022 показала новый сингл «Lec, Eglīte».

«Это древняя латвийская песня, посвященная ели, — и исполняют ее, как правило, на свадьбах. В разных формах и версиях она веками исполнялась на традиционных латвийских свадебных торжествах, в момент ритуального представления невесты жениху. (Плюс, помимо всего прочего, еglīte — перкуссионный инструмент.)

Согласно латвийской мифологии, вечнозеленая ель представляет вечную жизнь, а также служит пограничьем между этим миром и потусторонним. В традиционном восприятии свадьба воспринимается как своеобразный акт смерти: молодые парень и девушка умирают, возрождаясь как женатые мужчина и женщина.

Еловыми ветвями украшали дом невесты, а также ее место за свадебным столом, с целью оградить ее от дурных мыслей и нехороших людей, которые просто напорются на иголки и не смогут дотянуться до девушки».

Мне не очень понравилось, как смикширован трек, но, как всегда у SKYFORGER, получилось познавательно и любопытно.

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