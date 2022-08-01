Традиционные ценности: SKYFORGER вернулись с темой «Lec, Eglīte»Блог
Новостей от рижан SKYFORGER не было слышно с 2015 года. С тех дней группа успела обновить состав (с 90-х осталось два «костяковых» участника: Edgars «Zirgs» Grabovskis и Peteris «Peter» Kvetkovskis) — и взяв, в принципе, типичную для себя многолетнюю паузу, в разгар летнефестивального забега 2022 показала новый сингл «Lec, Eglīte».
«Это древняя латвийская песня, посвященная ели, — и исполняют ее, как правило, на свадьбах. В разных формах и версиях она веками исполнялась на традиционных латвийских свадебных торжествах, в момент ритуального представления невесты жениху. (Плюс, помимо всего прочего, еglīte — перкуссионный инструмент.)
Согласно латвийской мифологии, вечнозеленая ель представляет вечную жизнь, а также служит пограничьем между этим миром и потусторонним. В традиционном восприятии свадьба воспринимается как своеобразный акт смерти: молодые парень и девушка умирают, возрождаясь как женатые мужчина и женщина.
Еловыми ветвями украшали дом невесты, а также ее место за свадебным столом, с целью оградить ее от дурных мыслей и нехороших людей, которые просто напорются на иголки и не смогут дотянуться до девушки».
Мне не очень понравилось, как смикширован трек, но, как всегда у SKYFORGER, получилось познавательно и любопытно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 106
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Комментарии
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- juris: несомненно и вне всякой конкуренции — KOVENANT «Aria Galactica»
- Писюн с глазами: А, да. Konvent мощнейший альбом сделяли.
- 1im0n0ff: Из того, что присутствует в опросе: Deathspell Omega и Blut aus Nord.
- gotherion: Поделюсь и своими находками, без претензий на попадание в топ, но, как считаю, неплохих для ознакомления…
- atr: Дарски — это чел, которому смерть прописала леща, и сказала «хрен с тобой, потом к тебе приду»
- Anastasiya: Pat написал(а): Это уже третий сингл! Второй — Off to War Точно, запамятовала про него.
- atr: Cкоро из групп будут выгонять за то, что чел не той рукой подрочил.
- Pat: Это уже третий сингл! Второй — Off to War
- Писюн-стендапер: Merzbow написал(а): Ещё можно Udumbal вспомнить) Эх, давно то было Udumbass, ахахаах, ахахахаха.
- Напуганный До Уссачки Писюнишка: Шота ничего страшного не увидел, новости страшнее в разы
- Дружище Христос: НеиZVестнO написал(а): Кринжую с комментариев кнш) Кринжую от твоего ника
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