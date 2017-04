ТОП-5 на все времена. Михаил Стефанович (BEYOND THE DARKNESS)

23 апреля в минском «Брюгге» состоится очередной выпуск феста серии Darkness Fest, делающих основной упор на doom и dark metal. Так, на этот раз площадку клуба поделят MORUGA, SUNWALTER, PREVAIL, APOLOGETH, а также неизменные BEYOND THE DARKNESS, предводитель которых, Михаил Стефанович, собственно, и стоит во главе всей этой мрачной движухи. Так что, возрождая традиции рубрики топ-5 всех времен, поговорим с Михаилом: какие альбомы оказали наибольшее влияние на творческое становление упрямого думера?

Деятельность: Beyond the Darkness aka Тьмище (вокал, PR), Darkness Fest (организация концертов), немного режиссер, оператор и монтажер

RAMMSTEIN Mutter (2001)

Все приходят в метал по-разному. Для меня это был долгий период прослушивания одной группы. В 2001-м году, когда появился Mutter альбом, мне было 13 лет. Тот самый возраст. Кто-то из друзей показал клип «Links-2-3-4», и я понял: это действительно круто! Я был настоящим фанбоем – покупал плакаты, значки, тетрадки и так далее. Прятался от гопников в лесу. Было весело.

До сих пор считаю этот альбом самым удачным у немцев. И безумно благодарен, что он был со мной все это время.

ARTICULO MORTIS Endless Happiness In Eternal Oblivion (2008)

Так уж получилось, что затяжной период увлечения RAMMSTEIN закончился со знакомством с вокалистом группы ARTICULO MORTIS. Именно с ним я впервые побывал на концерте белорусского метала. Именно через него получил доступ к неограниченному количеству mp3-дисков с антологиями различных команд. Я брал стопки дисков домой и изучал новый для себя мир, постепенно формируя вкусы. Мы действительно хорошо дружили, и когда вышел этот долгожданный и многострадальный альбом, радости не было предела.

THE CROWN Crowned Unholy (2004)

В эпоху mp3-антологий метал-групп фаворитами стали недооцененные, как мне кажется, шведские чертяки THE CROWN. Эти ребята точно знали, как рубить веселую, заводную, злобную и быструю жестяку. На песнях Johan Lindstrand’a я впервые начал учиться вокалить. Его голос оставил неизгладимый след в моей душе! А венцом творения «Короны» считаю перезаписанный после возвращения Линдстранда альбом Crowned In Terror – Crowned Unholy. Послушайте эти два альбома – разница колоссальная, и все из-за вокала. Daddy’s home…

KATATONIA Night Is The New Day (2009)

KATATONIA возникла в моей жизни во время затяжной депрессии. Альбомы 1999 – 2006 годов были несменным саундтреком моей тоски. Но вот, в жизни настали положительные перемены. И тут вышел этот альбом. Долгое время он не укладывался у меня в голове. Я не мог осознать, что же это за музыка. А потом сознание поменялось. До меня дошло, что жизнь — не только черное и белое. Night Is The New Day научил думать по-другому, и за это я его очень люблю.

PARADISE LOST Tragic Idol (2012)

Признаюсь честно, мне тяжело впускать в свой мир новую музыку. До сих пор есть группы, которые слушают ВСЕ, но я откладываю на потом. Открытием прошлого года стали SATURNUS, текущего – DRACONIAN… И одной из таких команд также явились PARADISE LOST. В 2012 году я увидел клип «Honesty In Death», и понеслось… По-прежнему считаю этот альбом одним из лучших, отцы никогда не покидают мой плейлист.