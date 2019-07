ТОП-5 на все времена. Эльвира Стельмашук (ОМУТ)

Сегодня в рубрике — самый узнаваемый, мощный женский голос белорусской метал-сцены: Эльвира Стельмашук из группы ОМУТ. В прошлом месяце этот коллектив презентовал весьма любопытный ЕР Лыхыj, послушать который можно чуть ниже, — ну и дал повод поговорить с вокалисткой об альбомах на все времена.

Метал, я считаю, начала слушать достаточно поздно. В школьные годы я слушала только то, что привозили брат или Кирилл (гитарист ОМУТ). Цели найти чего-нибудь новенького особо не было. Слушала то, что есть.

А вообще, очень сложно выделить именно 5 групп, 5 альбомов. Конечно же, случится так, что после публикации будет: «Блин, почему я этих не написала, или тех…»

NIGHTWISH Once (2004)

Определенно, «найты» перевернули мою жизнь. Когда я их впервые услышала, произошло что-то невероятное. Мне казалось, что я стала по-другому дышать, по-другому жить. Я настолько сильно до этого была прикована к попсе в силу маминой работы (на которой я, фактически, жила), что даже не представляла, что такая музыка может быть, что она может так сильно влиять на тебя. Оказывается, слушая музыку, можно испытывать эмоции. Once — не первый альбом NIGHTWISH, который я услышала, но он, по-моему скромному мнению, стал их венцом (хотя некоторые считают его чуть ли не самым слабым). В нем прекрасно все от начала и до конца! И именно в этом альбоме Тарья спела свои лучшие партии. Так, как она спела в Once, она больше не пела никогда! И не споет!

WITHIN TEMPTATION Hydra (2014)

Это группа, которую я сначала абсолютно не понимала, но слушала в силу того, что особого выбора не было. И как-то прислушалась. И мне понравилось. И попала вдруг эта группа мой топ.

Альбом Hydra у меня ассоциируется с дорогой. Я слушала его по дороге из Минска в Вену и обратно. Нормального человека стошнило бы уже, но не меня… А через пару дней после этого трипа я вышла к «визинам» на сцену спеть песню из этого альбома — и это одно из лучших событий моей концертной жизни!

ARCANE Known/Learned (2015)

Этим альбомом австралийская группа ARCANE вдруг открыла мне музыкальную наркоманию! Я просыпалась с желанием употребить дозу ARCANE, хотя бы одну песенку! Я каждую свободную минуту их слушала. А когда прослушивание было невозможно, я не могла ни о чем другом думать, только бы скорее мое важное занятие завершилось, и я включила этот альбом! Я ни с кем не общалась почти целое лето, потому что мне было не до всего этого: мне нужно было слушать, слушать и слушать… С этой зависимостью было сложно завязать… Но у меня получилось! Сейчас периодически эти песни проскакивают в общем плейлисте в машине и вызывают приятные воспоминания, погружают в ту эйфорию… В принципе, меня больше никакая музыка так не увлекала (не считая Второго концерта Рахманинова, но это уже другая история). А совсем недавно пришла весть, что группа распалась. Как ножом в сердце такие новости…

AYREON The Source (2017)

Арьен Люкассен — маг и волшебник. Ибо так играть со звуками, с гармонией, с голосами — это нужно иметь невероятный талант. В этом альбоме он, как мне кажется, раскрылся по-максимуму! Шикарный сюжет, прекрасное исполнение, бомбический состав музыкантов — все это завораживает и заставляет слушать и слушать альбом без остановки несколько дней! И как ни странно, он не надоедает. Через некоторое время включаешь — и он все так же интересен, как и во время первого прослушивания.

SEPTICFLESH Codex Omega (2017)

В последнее время захотелось послушать чего-то посерьезнее. Попросила одного замечательного человека составить мне подборочку потяжелее. В личку прилетели SEPTICFLESH, ROTTING CHRIST и BEHEMOTH — все три группы залетели, как дети в школу. Но вот SEPTICFLESH зацепил прямо вот основательно: мощно, даже фундаментально, мрачно и красиво! Душа именно этого и требовала. Альбом 2017-го года показался более насыщенным и интересным. Жду с нетерпением осеннего концерта!