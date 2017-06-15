ТОП-5 на все времена. Александр Гляков (ВСЁ_CRAZY, WEEPING TWILIGHT, LOST REGRETS)

В начале лета разудалый белорусский кельтик-панк коллектив Всё_CRAZY выпустил альбом под названием Мокрые слухи — и если вы, к примеру, любите выпить, пошалить, и временами ведете себя асоциально, то, вероятно, оцените этот забавный трэшак с ненавязчивым морским лейтмотивом (что вкупе, кажется, должно роднить минчан с ALESTORM, но… не совсем). «Я длительное время рубил всяческий ортодоксальный митол, от тру-блэка до паган-дума, — говорит басист/вокалист команды Александр «Петрович» Гляков, играющий в ВСЁ_CRAZY с 2006 года, — и никогда бы, например, не подумал, что мое пребывание в этом трэш-шапито затянется настолько надолго!» Ну и, прослушав новинку, я не могла не пригласить Александра в рубрику о бест-оф всех времен: какие же, какие альбомы оказали наибольшее влияние на его противоречивые музыкальные вкусы?

Я сначала думал включить в топ альбом Cruelty And The Beast, но решил, что про «крэдлов» скучно, и решил заменить их на JUDAS PRIEST.

METALLICA Metallica (1991)

Это не первый метал-альбом, что я услышал, но первый, купленный мной на CD. Как результат, он был заезжен буквально до дыр. Причем в прямом смысле: на соло в «Unforgiven», на самой его кульминации, диск стало заедать. Про альбом этот все уже сказано и написано, не буду повторяться. Скажу одно: в Метал-Вселенной пока ничего круче нет.

SLAYER Seasons In The Abyss (1990)

Это было в доинтернетные времена, когда клипы переписывались у друзей на видеокассеты. И вот в одной такой аццкой сборке 10-го порядка переписывания (то есть когда качество звука и видео уже постепенно переходят в состояние ряби и шипения соответственно), среди банд наподобие NIRVANA, PEARL JAM, RED HOT CHILI PEPPERS и прочих MTV’шных соплей я узрел ЭТО. ЭТО, как выяснилось, оказалось клипом SLAYER «War Ensemble». До тех пор я не знал, что такое исполнение в таком темпе в принципе возможно. Разузнал что за группа, что за альбом, — и с тех пор по сей день он в числе фаворитов.

RAMMSTEIN Live aus Berlin (1998)

Сей альбом (прежде всего, его видео-версия) дал мне понять, что рамки и границы для тяжелой музыки придумали слабаки. Это сейчас никого не удивишь словами rap-core, nu-metal, death-n’-roll и прочими под-жанрами, возникшими, так сказать, «на стыке». RAMMSTEIN же, на мой взгляд, были первыми, кто сделал это идеально. Посему и остаются в лидерах по сей день.

THE OFFSPRING Smash (1994)

А вот так! Покажите мне того волосатого, который не угорал под «Genocide» и не орал «ла-ла ла-ла-ла» из «Self Esteem»? Если таковые и существуют, то напрасно: злобные буратины сами лишили себя удовольствия. Затрудняюсь даже сказать, сколько раз эта пластинка была прокручена нон-стопом.

JUDAS PRIEST Painkiller (1990)

C «пристами» меня познакомил приятель в то время, когда я уже немного разбирался в метале и главными авторитетами традиционного heavy metal на тот момент считал IRON MAIDEN. Но Painkiller одномоментно, в режиме «faster than a bullet», сверг «мэйденов»-отцов с пьедестала. Причем такая расстановка в иерархии остается для меня и поныне. В этом альбоме нет слабых песен, он слушается на одном дыхании — что 20 лет назад, что сегодня.