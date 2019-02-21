Tom G. Warrior запускает новый проект: NIRYTH с тремя бас-гитарами

…и без единой обычной. В настоящий момент рождается дебютник — в работе над которым также принимает участие Victor «V. Santura» Bullok (TRIPTYKON, DARK FORTRESS). «Мы уже закончили запись и занимаемся микшированием, — сообщил Том. — Я сижу поздним вечером в спартанской комнатке поразительно старомодной гостиницы, примостившейся в скромной деревушке в Баварии, окруженной бесконечными полями и заснеженными лесами, и испытываю благостное чувство удовлетворения, завершающее долгие месяцы работы над музыкой и текстами».

Соавтором NIRYTH выступила итальянская дева, известная как Mia Wallace (она же Soulfucker, басистка TRIUMPH OF DEATH, экс-участница THE TRUE ENDLESS, концертная бас-гитаристка ABBATH): приехать на запись она не смогла, однако, по уверению Тома, отреагировала на демо-результаты «эмоционально и положительно», после чего музыканты «убедились, что продвигаются в правильном направлении».

Помимо нового проекта, Том потихоньку выжимает и старые: так, сейчас он трудится над концертником TRIPTYKON Requiem, а летом планирует фест-прокат своего TRIUMPH OF DEATH — концертной формации, что будет играть наследие олдовых HELLHAMMER. В том числе, к примеру, на Brutal Assault и Hellfest.