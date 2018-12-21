«То, как записывалась песня, было настолько тяжело морально и физически, что даже не стану говорить публично». Слушаем SWALLOW THE SUN «Lumina Aurea»

Предваряя зимнее солнцестояние, SWALLOW THE SUN презентовали сингл эпичных масштабов и жуткой атмосферности под названием «Lumina Aurea». В записи приняли участие Einar Selvik из WARDRUNA и Marco Benevento из THE FORESHADOWING, а сам маэстро Juha Raivio назвал тему мрачнейшей и наиболее зловещей во всей SWALLOW THE SUN’овской дискографии. «Это трек, которого я не хотел бы писать никогда, — признался музыкант, — это открытая, кровоточащая черная рана, окружившая два последних года моей жизни. Но… мне нужно было высказаться. Я не мог увернуться».
«То, как записывалась «Lumina Aurea», было настолько тяжело морально и физически, что даже не стану говорить об этом публично. И я знаю: с дороги, которая пролегла через мою судьбу, уже не свернуть. И я смирился… с тем, что примириться с этим всем уже не удастся. Хотя жизнь должна продолжаться — некоторое еще время — для тех, кто остался на этой земле.
Я знал, что если в работе над альбомом я буду углубляться в бездну, которую открыл на «Lumina Aurea», ничем хорошим это не кончится. Поэтому альбом When A Shadow Is Forced Into The Light, который появится в январе, написан с другим чувством: его лейтмотивом, ясным и емким, явилось «любовь всегда сильнее смерти». Альбом — как спасительный меч для меня самого. Яркий, горящий факел во тьме. Победный и гордый».
Но пока… тьма.
исправьте заголовок — то, КАК …
ВО тьме, а не — «по тьме», возможно?
Эмбиент-повидло. Не слушайте.
Так-так. Люблю Марко Беневенто, не люблю Проглотисолнышко. Слушать или нет?
Слушать!
Tular написал(а):
Эмбиент-повидло. Не слушайте.
Я думаю, они хотели сделать funeral.
В любом случае, это лучше, чем замедленный melodic death, характерный для сабжа.
Pat написал(а):
ВО тьме, а не — «по тьме», возможно?
Спасибо за внимательность! Вот что бывает, когда одновременно пишешь про песню и фиксишь баг в рабочем коде.
Anastasiya написал(а):
и фиксишь баг в рабочем коде.
Проверь заодно рабочий код
Уважаю Лоретту, весьма ценю творчество Сваллоу зе Сан. Песня правда мрачная. И завораживающая.
Loretta написал(а):
Проверь заодно рабочий код
Есть же тестировщик