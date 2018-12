«То, как записывалась песня, было настолько тяжело морально и физически, что даже не стану говорить публично». Слушаем SWALLOW THE SUN «Lumina Aurea»

Предваряя зимнее солнцестояние, SWALLOW THE SUN презентовали сингл эпичных масштабов и жуткой атмосферности под названием «Lumina Aurea». В записи приняли участие Einar Selvik из WARDRUNA и Marco Benevento из THE FORESHADOWING, а сам маэстро Juha Raivio назвал тему мрачнейшей и наиболее зловещей во всей SWALLOW THE SUN’овской дискографии. «Это трек, которого я не хотел бы писать никогда, — признался музыкант, — это открытая, кровоточащая черная рана, окружившая два последних года моей жизни. Но… мне нужно было высказаться. Я не мог увернуться».

«То, как записывалась «Lumina Aurea», было настолько тяжело морально и физически, что даже не стану говорить об этом публично. И я знаю: с дороги, которая пролегла через мою судьбу, уже не свернуть. И я смирился… с тем, что примириться с этим всем уже не удастся. Хотя жизнь должна продолжаться — некоторое еще время — для тех, кто остался на этой земле.

Я знал, что если в работе над альбомом я буду углубляться в бездну, которую открыл на «Lumina Aurea», ничем хорошим это не кончится. Поэтому альбом When A Shadow Is Forced Into The Light, который появится в январе, написан с другим чувством: его лейтмотивом, ясным и емким, явилось «любовь всегда сильнее смерти». Альбом — как спасительный меч для меня самого. Яркий, горящий факел во тьме. Победный и гордый».

Но пока… тьма.