«То, как записывалась песня, было настолько тяжело морально и физически, что даже не стану говорить публично». Слушаем SWALLOW THE SUN «Lumina Aurea»

Предваряя зимнее солнцестояние, SWALLOW THE SUN презентовали сингл эпичных масштабов и жуткой атмосферности под названием «Lumina Aurea». В записи приняли участие Einar Selvik из WARDRUNA и Marco Benevento из THE FORESHADOWING, а сам маэстро Juha Raivio назвал тему мрачнейшей и наиболее зловещей во всей SWALLOW THE SUN’овской дискографии. «Это трек, которого я не хотел бы писать никогда, — признался музыкант, — это открытая, кровоточащая черная рана, окружившая два последних года моей жизни. Но… мне нужно было высказаться. Я не мог увернуться».

Swallow The Sun «То, как записывалась «Lumina Aurea», было настолько тяжело морально и физически, что даже не стану говорить об этом публично. И я знаю: с дороги, которая пролегла через мою судьбу, уже не свернуть. И я смирился… с тем, что примириться с этим всем уже не удастся. Хотя жизнь должна продолжаться — некоторое еще время — для тех, кто остался на этой земле.

Я знал, что если в работе над альбомом я буду углубляться в бездну, которую открыл на «Lumina Aurea», ничем хорошим это не кончится. Поэтому альбом When A Shadow Is Forced Into The Light, который появится в январе, написан с другим чувством: его лейтмотивом, ясным и емким, явилось «любовь всегда сильнее смерти». Альбом — как спасительный меч для меня самого. Яркий, горящий факел во тьме. Победный и гордый».

Но пока… тьма.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Pat 21.12.2018 в 18:30

    исправьте заголовок — то, КАК …

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  2. Pat 21.12.2018 в 18:37

    ВО тьме, а не — «по тьме», возможно?

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  3. Tular 21.12.2018 в 19:04

    Эмбиент-повидло. Не слушайте.

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  4. Loretta 21.12.2018 в 19:11

    Так-так. Люблю Марко Беневенто, не люблю Проглотисолнышко. Слушать или нет?

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  5. Зануда 21.12.2018 в 19:26

    Слушать!

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  6. Loretta 21.12.2018 в 20:11

    Tular написал(а):
    Эмбиент-повидло. Не слушайте.
    Я думаю, они хотели сделать funeral.
    В любом случае, это лучше, чем замедленный melodic death, характерный для сабжа.

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  7. Anastasiya 21.12.2018 в 21:27

    Pat написал(а):
    ВО тьме, а не — «по тьме», возможно?

    Спасибо за внимательность! Вот что бывает, когда одновременно пишешь про песню и фиксишь баг в рабочем коде.

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  8. Loretta 21.12.2018 в 21:56

    Anastasiya написал(а):
    и фиксишь баг в рабочем коде.
    Проверь заодно рабочий код

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  9. Sergey25 21.12.2018 в 22:17

    Уважаю Лоретту, весьма ценю творчество Сваллоу зе Сан. Песня правда мрачная. И завораживающая.

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  10. Anastasiya 21.12.2018 в 22:33

    Loretta написал(а):
    Проверь заодно рабочий код
    Есть же тестировщик

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