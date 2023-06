Timo Tolkki сделал собственный STRATOVARIUS. Без блэкджека и шлюх, но в «составе мечты»

Когда собаке нечего делать, она начинает лизать яйца, а когда у музыканта заканчиваются деньги и текущие проекты не приносят золота, он начинает возвращать СССР откатывать прошлое.

Так, Max и Igor Кавалеры не только годами катают по миру «свежак» в виде первых альбомов SEPULTURA, но теперь также решили перезаписать Bestial Devastation и Morbid Visions. Так, сейчас выступает как бы PANTERA. Да и вообще много примеров, мотивация которых, в отличие от собаки, вполне очевидна.

Подкину еще. Как вы, может, помните, в прошлом году STRATOVARIUS объявил миру, что еще жив. И полноформатник Survive вполне благодатно пошел в массы — чего давно не удается альбомам Timo Tolkki, который, при всех своих талантах, после ухода из группы погряз в мало кем замечаемых сольниках и метал-операх.

Так, в формате алаверды он тоже решил немножечко ожить и попилить опилки, выведя в бой 60-летних ребят из состава STRATOVARIUS образца альбома Dreamspace 1994 года. Группу «состава мечты» он назвал TIMO TOLKKI’S STRATO (где-то ржет распавшаяся LUCA TURILLI’S RHAPSODY) и пообещал в этом году выпустить альбом Return To Dreamspace. С песнями, я полагаю, «Return to Chasing Shadows», «Return to 4th Reich» (ой), «Return to Magic Carpet Ride» и т.д. За релиз берется японское подразделение Warner Music, и промо-тур намечен тоже понятно куда.

Глядишь, и насобирает на пенсию.

