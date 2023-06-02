Timo Tolkki сделал собственный STRATOVARIUS. Без блэкджека и шлюх, но в «составе мечты»Блог
Когда собаке нечего делать, она начинает лизать яйца, а когда у музыканта заканчиваются деньги и текущие проекты не приносят золота, он начинает
возвращать СССР откатывать прошлое.
Так, Max и Igor Кавалеры не только годами катают по миру «свежак» в виде первых альбомов SEPULTURA, но теперь также решили перезаписать Bestial Devastation и Morbid Visions. Так, сейчас выступает как бы PANTERA. Да и вообще много примеров, мотивация которых, в отличие от собаки, вполне очевидна.
Подкину еще. Как вы, может, помните, в прошлом году STRATOVARIUS объявил миру, что еще жив. И полноформатник Survive вполне благодатно пошел в массы — чего давно не удается альбомам Timo Tolkki, который, при всех своих талантах, после ухода из группы погряз в мало кем замечаемых сольниках и метал-операх.
Так, в формате алаверды он тоже решил немножечко ожить и попилить опилки, выведя в бой 60-летних ребят из состава STRATOVARIUS образца альбома Dreamspace 1994 года. Группу «состава мечты» он назвал TIMO TOLKKI’S STRATO (где-то ржет распавшаяся LUCA TURILLI’S RHAPSODY) и пообещал в этом году выпустить альбом Return To Dreamspace. С песнями, я полагаю, «Return to Chasing Shadows», «Return to 4th Reich» (ой), «Return to Magic Carpet Ride» и т.д. За релиз берется японское подразделение Warner Music, и промо-тур намечен тоже понятно куда.
Глядишь, и насобирает на пенсию.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 191
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Timo Tolkki сделал собственный STRATOVARIUS. Без блэкджека и шлюх, но в «составе мечты»
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Комментарии
Вась:
Станислав Буй:
Я СТАС БУЙ Король панк рока мой новый альбом в деревне у дедушки рвет всего Оззи…
Станислав Буй:
Линдеманн же гей лучше альбом моей группы гнилой район заказывайте в вк…
Станислав Буй:
Станислав Буй:
коллапес:
приятно видеть что бразильская школа не ударяется во все эти ваши «мелодики» и шпарит старыми шульдинеровскими риффами, которые в силу своей одновременной техничн�…
griwski:
Властелин Певец написал(а):
Unconformities с первого прослушивания задел. потрясающий трек
Соглашусь. Меня с этой песни просто разъебало. Буду голосовать за лучш…
Metaller555:
Джуниор делает все, что бы отмыться от того дерьма, в которое сам же влез. Молодец!
А медляк очень даже неплох.…
Merzbow:
Вокалистка разжирела конечно за всё это время. Видать в Nervosa весь хавчик себе гитаристка забирала)
Ну а по теме- невозможно без умиления смотреть на эти кривляния. Н…
juris:
ничего нового — всяких шалав и кошёлок тянет на… баблосы скандальных роцкеров-бизнесменов-политикофф …
Властелин Певец:
Unconformities с первого прослушивания задел. потрясающий трек…
Merzbow:
Дружище Христос:
С3РО написал(а):
Тварь написал(а):
кто-нибудь, скажите Шарон, что россиянские ресурсы (типа сраксайда) обосрались выставлять этот клип у себя.
Равно как раньше �…
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