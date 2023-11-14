TIMO TOLKKI
14.11.2023

Timo Tolkki осужден за мошенничество

Блог

Я как-то упоминала, что дела у экс-STRATOVARIUS’овца Timo Tolkki не то чтобы хороши на сегодняшний день. И хотя мужик он, безусловно, талантливый, и вроде бы создал новый многообещающий проект, но… то ли времена прошли, то ли некому его продвигать, то ли личные проблемы по-прежнему вредят творчеству. Как бы там ни было, некогда звездный дядька, который в 90-х — начале нулевых написал массу крутых песен и мог бы на сегодняшний день быть если не миллионером, то более-менее жить на роялти и не заниматься сомнительными вопросами, осужден финским судом за финансовое мошенничество и подлог.

Так, в 2020 году, будучи человеком нуждающимся, он заполнил бумаги на социальную финансовую помощь — и получил €3000 господдержки. Однако, как выяснила впоследствии финская налоговая служба, чтобы показаться беднее, чем он есть, Тимо подделал банковские документы и, подавая выписки из счетов, удалил часть транзакций. За это на него подали в суд, осудили за подлог, и теперь музыкант должен не только вернуть соцпомощь, но и заплатить штраф.

В суд Тимо не пришел. Вместо этого он отправил письмо, сообщив, что обращался за помощью, поскольку переживал плохие времена. А еще страдает биполярным расстройством.

Неизвестно, чем закончится эта история, но звучит она грустно.

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3 комментария

  • Дед Аким написал(а):

    Действительно грустно, дядька талантливый, а у нас в стране бездари никчемные — на госконцертах и корпоративах миллионы загребают, нет в мире справедливостиhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Hemorrhoids написал(а):

    ‘ Так, в 2020 году, будучи человеком нуждающимся’

    Писал бы попс-был бы в шоколаде.Вон,на днях наткнулся на Chris De Burgh.Старикашка по сей день упорно колесит со своей ‘lady in red’,и всё у него на мази.Он уже по сцене еле передвигается,и от этой ‘lady’ сам наверняка давно охуел. Правильно,на рудники гада.Ишь рожа какая хитрая.

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  • Виктор написал(а):

    Hemorrhoids написал(а):
    Писал бы попс-был бы в шоколаде.


    по твоей логике Iron Maiden сейчас наверное тоже нифига не зарабатывают, да?

    Не знаю, тут скорее дело не в жанре музыки, а в самом человеке

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