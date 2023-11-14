Timo Tolkki осужден за мошенничествоБлог
Я как-то упоминала, что дела у экс-STRATOVARIUS’овца Timo Tolkki не то чтобы хороши на сегодняшний день. И хотя мужик он, безусловно, талантливый, и вроде бы создал новый многообещающий проект, но… то ли времена прошли, то ли некому его продвигать, то ли личные проблемы по-прежнему вредят творчеству. Как бы там ни было, некогда звездный дядька, который в 90-х — начале нулевых написал массу крутых песен и мог бы на сегодняшний день быть если не миллионером, то более-менее жить на роялти и не заниматься сомнительными вопросами, осужден финским судом за финансовое мошенничество и подлог.
Так, в 2020 году, будучи человеком нуждающимся, он заполнил бумаги на социальную финансовую помощь — и получил €3000 господдержки. Однако, как выяснила впоследствии финская налоговая служба, чтобы показаться беднее, чем он есть, Тимо подделал банковские документы и, подавая выписки из счетов, удалил часть транзакций. За это на него подали в суд, осудили за подлог, и теперь музыкант должен не только вернуть соцпомощь, но и заплатить штраф.
В суд Тимо не пришел. Вместо этого он отправил письмо, сообщив, что обращался за помощью, поскольку переживал плохие времена. А еще страдает биполярным расстройством.
Неизвестно, чем закончится эта история, но звучит она грустно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 138
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3 комментария
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Timo Tolkki осужден за мошенничество
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Комментарии
Виктор:
Hemorrhoids написал(а):
Писал бы попс-был бы в шоколаде.
по твоей логике Iron Maiden сейчас наверное тоже нифига не зарабатывают, да?
Не знаю, тут скорее дело не в жа�…
Алексей:
Starcross написал(а):
Алексей написал(а):
BLOOD RED THRONE
Hemorrhoids написал(а):
Действительно очень достойно.Даже и не подумал бы что они норвеги. Часто они угадываются,но не…
b4w:
Он и старый(?) альбом The Kovenant анонсировал, в фб дело было. Так и написал: выйдет Ария мать её Галактика. Название, которое за без малого 20 лет уже стало мемом. …
NM:
Чинчгачгук написал(а):
коллапес написал(а):
мда, хотелось бы спросить «зачем тебе Керри, перевернутый крест? ты чо сотонизд?», да вот только обвинять позеров в �…
Hemorrhoids:
Starcross написал(а):
Блин, ребята, у вас чо, русский не родной?
Слышь,филолог! Опечатка умышленна..’чо’ блять. Следующий пост,special for you,напишу на исковерканном хи�…
Hemorrhoids:
‘ Так, в 2020 году, будучи человеком нуждающимся’
Писал бы попс-был бы в шоколаде.Вон,на днях наткнулся на Chris De Burgh.Старикашка по сей день упорно колесит со своей ‘lady in r…
Дед Аким:
Действительно грустно, дядька талантливый, а у нас в стране бездари никчемные — на госконцертах и корпоративах миллионы загребают, нет в мире справедливости…
Дед Аким:
Алексей написал(а):
Ой, как хорошо, какая красота, ну прям музыка будущего! Какие молодцы ребята!!!
На самом деле весьма приятно, четко, слажено (от слова ЛАД) и п�…
Дед Аким:
Мне понравилось, чего их ругают? Корпспэйнт и кривляние убрать, вокал заменить на Флор, и можно на концертах Nightwish исполнять…
Starcross:
Алексей написал(а):
BLOOD RED THRONE
Hemorrhoids написал(а):
Действительно очень достойно.Даже и не подумал бы что они норвеги. Часто они угадываются,но не здесь.
…
Hemorrhoids:
Действительно очень достойно.Даже и не подумал бы что они норвеги. Часто они угадываются,но не здесь.…
Другой Александр:
Блэк метал кавер на… Scooter
Aasfresser — Hyper Hyper (Scooter cover)
http://musify.club/release/aasfresser-hyper-hyper-2017-953795…
Алексей:
Ой, как хорошо, какая красота, ну прям музыка будущего! Какие молодцы ребята!!!…
Действительно грустно, дядька талантливый, а у нас в стране бездари никчемные — на госконцертах и корпоративах миллионы загребают, нет в мире справедливости
‘ Так, в 2020 году, будучи человеком нуждающимся’
Писал бы попс-был бы в шоколаде.Вон,на днях наткнулся на Chris De Burgh.Старикашка по сей день упорно колесит со своей ‘lady in red’,и всё у него на мази.Он уже по сцене еле передвигается,и от этой ‘lady’ сам наверняка давно охуел. Правильно,на рудники гада.Ишь рожа какая хитрая.
Hemorrhoids написал(а):
Писал бы попс-был бы в шоколаде.
по твоей логике Iron Maiden сейчас наверное тоже нифига не зарабатывают, да?
Не знаю, тут скорее дело не в жанре музыки, а в самом человеке