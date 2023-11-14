Timo Tolkki осужден за мошенничество

Я как-то упоминала, что дела у экс-STRATOVARIUS’овца Timo Tolkki не то чтобы хороши на сегодняшний день. И хотя мужик он, безусловно, талантливый, и вроде бы создал новый многообещающий проект, но… то ли времена прошли, то ли некому его продвигать, то ли личные проблемы по-прежнему вредят творчеству. Как бы там ни было, некогда звездный дядька, который в 90-х — начале нулевых написал массу крутых песен и мог бы на сегодняшний день быть если не миллионером, то более-менее жить на роялти и не заниматься сомнительными вопросами, осужден финским судом за финансовое мошенничество и подлог.

Так, в 2020 году, будучи человеком нуждающимся, он заполнил бумаги на социальную финансовую помощь — и получил €3000 господдержки. Однако, как выяснила впоследствии финская налоговая служба, чтобы показаться беднее, чем он есть, Тимо подделал банковские документы и, подавая выписки из счетов, удалил часть транзакций. За это на него подали в суд, осудили за подлог, и теперь музыкант должен не только вернуть соцпомощь, но и заплатить штраф.

В суд Тимо не пришел. Вместо этого он отправил письмо, сообщив, что обращался за помощью, поскольку переживал плохие времена. А еще страдает биполярным расстройством.

Неизвестно, чем закончится эта история, но звучит она грустно.

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