Тилль Линдеманн стал на шаг ближе к российскому гражданству

Тилль Линдеманн стал на шаг ближе к российскому гражданствуБлог
В последнее время становится так много новостей по поводу Тилля и России, что, кажется, мужик там прочно прижился, подобравшись после «Любимого города» к простым советским пионерам. Шутит дядя, пиарится, зарабатывает бабки или делает все искренне в силу неких личных побуждений (или памяти дидов), можно только гадать. А тем временем ставки повышаются: объявлено, что артист выступит на Красной Площади на сентябрьском фестивале «Спасская башня», который проводится при поддержке Минобороны России. Правда, будет он там петь, кидать коленца под «Яблочко», плясать в розовой шубе на голое тело или драть каких-нибудь Наташ во время торжественного сета Оркестра полиции Катара, организаторы не сообщают.
Как бы там ни было, учитывая серьезность мероприятия, следующим шагом (в подарок, например, к шестидесятилетнему юбилею) будет получение звания Народного артиста и квартиры где-нибудь под Воронежем. Чтобы бомбящие от близости кумира к телу российской власти фанаты направляли свои снаряды уже более точечно.
Итак, согласно официальному сайту, помимо оркестров российских подразделений всех мастей (особенно возбуждающе для немецкого барина-извращенца наверняка звучит заголовок «Ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»), «Спасская башня» примет Военный оркестр Министерства обороны Мексики, Военный оркестр Военного командования федеральной земли Тироль, Военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооружённых Сил Греции «Тесей», ну и, в качестве эксклюзива, — Военный оркестр Вооружённых сил Катара.
Иными словами, программа потрясающая. Только Линдеманна там и не хватает.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 54
Читайте также:
- Till Lindemann основал компанию «Доктор Х#й»
- Запретить концерт LINDEMANN! «Гастролирует по земле, за которую сражались деды, пропагандирует разврат и насилие»
- Пропагандисты промахнулись. Вокалист RAMMSTEIN подключил адвокатов к делу о фотографиях с Путиным
- Till Lindemann: «Была дамочка, которая хотела покакать мне на живот»
- Парочка скандалистов. Видео LINDEMANN «Praise Abort»
- Внезапный брачный союз, или RAMMSTEIN + HYPOCRISY = ?
- Бодибилдеры в метал-музыке. Топ-10 качков
1 comment
Jora Macintosh написал(а):>>>
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Тилль Линдеманн стал на шаг ближе к российскому гражданству
-
Tomas Lindberg, AT THE GATES: «10 важных альбомов моей жизни»
-
Наконец-то душевная музыка! GUTALAX выпускают новый альбом
-
И лучшим альбомом первого полугодия 2021 становится…
-
GUNS N’ ROSES планируют использовать федеральных маршалов в борьбе с нелегальным мерчем
-
В DARK TRANQUILLITY остался один оригинальный участник
-
Музыканты группы IRDORATH остаются под арестом
-
Выступление BATUSHKA на украинском фестивале спровоцировало «сатанинский» скандал
-
Гитарист Marc Rizzo уволен из SOULFLY: «Я не говорил с Максом более года. Не думаю, что у него вообще есть телефон»
-
Новая нормальность. Музыканты отказываются играть на концертах, где будет требоваться справка о вакцинации