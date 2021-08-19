Тилль Линдеманн стал на шаг ближе к российскому гражданству

В последнее время становится так много новостей по поводу Тилля и России, что, кажется, мужик там прочно прижился, подобравшись после «Любимого города» к простым советским пионерам. Шутит дядя, пиарится, зарабатывает бабки или делает все искренне в силу неких личных побуждений (или памяти дидов), можно только гадать. А тем временем ставки повышаются: объявлено, что артист выступит на Красной Площади на сентябрьском фестивале «Спасская башня», который проводится при поддержке Минобороны России. Правда, будет он там петь, кидать коленца под «Яблочко», плясать в розовой шубе на голое тело или драть каких-нибудь Наташ во время торжественного сета Оркестра полиции Катара, организаторы не сообщают.

Как бы там ни было, учитывая серьезность мероприятия, следующим шагом (в подарок, например, к шестидесятилетнему юбилею) будет получение звания Народного артиста и квартиры где-нибудь под Воронежем. Чтобы бомбящие от близости кумира к телу российской власти фанаты направляли свои снаряды уже более точечно.

Итак, согласно официальному сайту, помимо оркестров российских подразделений всех мастей (особенно возбуждающе для немецкого барина-извращенца наверняка звучит заголовок «Ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»), «Спасская башня» примет Военный оркестр Министерства обороны Мексики, Военный оркестр Военного командования федеральной земли Тироль, Военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооружённых Сил Греции «Тесей», ну и, в качестве эксклюзива, — Военный оркестр Вооружённых сил Катара.

Иными словами, программа потрясающая. Только Линдеманна там и не хватает.

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