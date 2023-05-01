Thy Catafalque
01.05.2023

THY CATAFALQUE готовят на июнь что-то невероятное. Слушаем две новых песни!

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Венгр Tamás Kátai и его THY CATAFALQUE — из небольшого числа проектов, которые за более чем двадцать лет активной студийной работы не перестают поражать, удивлять, вбрасывать, меняться, делать вообще что угодно и как угодно — и всегда оставаться офигенными. Экспериментатор и авангардист до глубины печенок, он не парится стилями, и когда анонсируется очередной студийник, можно лишь гадать, что этот дядька замутил на сей раз.

Итак, в июне выходит диск под названием Alfö​ld, для ознакомления доступна невероятно тяжелая для THY CATAFALQUE стартовая «A Csend Hegyei» (с представьте себе, гроулом — исполнителем которого выступил Lambert Lédeczy из AHRIMAN и MÖRBID CARNAGE) и финальная, также тяжкая и мрачная «Néma Vermek». С одной стороны, кажется, будто Tamás решил делать более прямолинейную и экстремальную музыку, чем в последние годы… но… никто не знает, что нас ждет посередине!

Как бы там ни было, и первая, и вторая очень круты. И видеоряд под стать.

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