THY CATAFALQUE готовят на июнь что-то невероятное. Слушаем две новых песни!Блог
Венгр Tamás Kátai и его THY CATAFALQUE — из небольшого числа проектов, которые за более чем двадцать лет активной студийной работы не перестают поражать, удивлять, вбрасывать, меняться, делать вообще что угодно и как угодно — и всегда оставаться офигенными. Экспериментатор и авангардист до глубины печенок, он не парится стилями, и когда анонсируется очередной студийник, можно лишь гадать, что этот дядька замутил на сей раз.
Итак, в июне выходит диск под названием Alföld, для ознакомления доступна невероятно тяжелая для THY CATAFALQUE стартовая «A Csend Hegyei» (с представьте себе, гроулом — исполнителем которого выступил Lambert Lédeczy из AHRIMAN и MÖRBID CARNAGE) и финальная, также тяжкая и мрачная «Néma Vermek». С одной стороны, кажется, будто Tamás решил делать более прямолинейную и экстремальную музыку, чем в последние годы… но… никто не знает, что нас ждет посередине!
Как бы там ни было, и первая, и вторая очень круты. И видеоряд под стать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 57
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Комментарии
Kaze Koichi:
Когда пишет человек, ни разу не слышал ни одной песни ГХ. Потому что нет угрюмее дерьма, чем мир ГХ, люди гибнут тысячами, а сама песня про то, как герою суждено сдохну…
Дед Аким:
Я был на живом концерте Шарон, Настя тоже была, не даст соврать. У Шарон потрясающе сильная харизма, энергетика, разрывает девчонка время и пространство, и делает эт…
ratfred:
Писюн с глазами написал(а):
Burzum написал(а):
Хохлятская гавноподделка
Хахахахахаха
Очень забавно. А вообще понравилось.…
Дед Аким:
В честь наступающего праздника 1 мая. Лучший концерт в жанре симфо-метал (может кто-то лучше концерт знает, я не знаю, поделитесь). Молоденькая Шарон Ден Адель — лапоч…
Писюн с глазами:
Елена:
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Елена:
А мне интересно, как полиция это обнаружила, если дело было в домашнем видео…
Burzum:
Дед Аким:
Новые альбомы
Инструментальная работа, один из лучших гитаристов мира, охватывает творчес…
Alex99:
Endless Forms … очень классный цельный (слушал с первых альбомов на кассетах)…
Adrelian:
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Дед Аким:
Женщины всё могут, как кто-то из умных сказал: если бы не писька, мы бы вам вообще не нужны были…
Писюн c глазами:
Мужики вообще нахуй не нужны, от них все беды. Агрессивное тупое быдло.…
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