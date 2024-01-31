THE KOVENANT
31.01.2024

THE KOVENANT официально вернулся. «Старше, уродливее, но профессиональнее, чем когда-либо»

Блог

Новость, которую ждали так долго, что даже забыли, зачем это все. На днях Sarah Jezebel Deva объявила о своей новой позиции: в 2024-м году в полноценном виде возвращается THE KOVENANT; группа уже наняла себе менеджера и готовится продолжить то, что оставила более полутра десятка лет назад.

«Я, Nagash, Steiner, Astennu и Hellhammer официально объявляем о возрождении группы. Blackheart пока, к сожалению, не с нами, — надеюсь, временно. На концертах вместо него будет выступать Knut из ARCTURUS. Мы стали старше, уродливее, но профессиональнее, чем когда-либо! Давайте же посмотрим, что принесет будущее».

Что тут сказать… Nagash недавно вернул TROLL, доказав, что ностальгии, возможно, стоит оставаться там, где была. Так что, вероятно, многого ждать не стоит. Но, конечно, послушаем.

Количество просмотров: 277

Читайте также:

5 комментариев

  • Черноярец написал(а):

    Из интервью в М-журнале от 2002-ого:

    Собираетесь ли вы в будущем сотрудничать с известной еврейской девушкой Сарой Джезабель Девой?

    Нет. На сто процентов уверен, что нет. Наше сотрудничество не получилось, просто не вышло. Всё, что мы хотели от этой дамы, так это спеть как положено — тупо спеть ту или иную вещь. Вместо того чтобы отнестись к своему делу профессионально, она постоянно выпендривалась, мудрила — короче, занималась никому ненужной отсебятиной. Мы быстро устали от такого сотрудничества и от её упрямства, в частности. Зачем пытаться работать с человеком, который постоянно говорит (тонким кривлючим голосом): «Я не могу спеть ТАК!» То есть, так как мы хотим. Так спрашивается, какого чёрта…?

    >>>
  • Дружище Христос написал(а):

    Черноярец написал(а):
    Из интервью в М-журнале от 2002-ого:

    Собираетесь ли вы в будущем сотрудничать с известной еврейской девушкой Сарой Джезабель Девой?

    Нет. На сто процентов уверен, что нет. Наше сотрудничество не получилось, просто не вышло. Всё, что мы хотели от этой дамы, так это спеть как положено — тупо спеть ту или иную вещь. Вместо того чтобы отнестись к своему делу профессионально, она постоянно выпендривалась, мудрила — короче, занималась никому ненужной отсебятиной. Мы быстро устали от такого сотрудничества и от её упрямства, в частности. Зачем пытаться работать с человеком, который постоянно говорит (тонким кривлючим голосом): «Я не могу спеть ТАК!» То есть, так как мы хотим. Так спрашивается, какого чёрта…?
    Ого, там реально в текстах было так плохо с пунктацией?

    >>>
  • Дружище Христос написал(а):

    И с грамматикой.

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    Четверть века минуло. Меняются люди, их жизненные установки, отношение к разным вещам и друг к другу. Квортон когда-то собирался закончить с Bathory после Twilight, а Бентон замовыпилиться в 33 годика. А как всё обернулось.

    >>>
  • DimaCar написал(а):

    Ну, хоть что-нибудь родят. Если это, конечно, не очередная попытка привлечь к себе хоть какие-то остатки внимания и интереса http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *