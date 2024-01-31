THE KOVENANT официально вернулся. «Старше, уродливее, но профессиональнее, чем когда-либо»Блог
Новость, которую ждали так долго, что даже забыли, зачем это все. На днях Sarah Jezebel Deva объявила о своей новой позиции: в 2024-м году в полноценном виде возвращается THE KOVENANT; группа уже наняла себе менеджера и готовится продолжить то, что оставила более полутра десятка лет назад.
«Я, Nagash, Steiner, Astennu и Hellhammer официально объявляем о возрождении группы. Blackheart пока, к сожалению, не с нами, — надеюсь, временно. На концертах вместо него будет выступать Knut из ARCTURUS. Мы стали старше, уродливее, но профессиональнее, чем когда-либо! Давайте же посмотрим, что принесет будущее».
Что тут сказать… Nagash недавно вернул TROLL, доказав, что ностальгии, возможно, стоит оставаться там, где была. Так что, вероятно, многого ждать не стоит. Но, конечно, послушаем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 277
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Комментарии
россия-чума 21 века:
DimaCar:
Ну, хоть что-нибудь родят. Если это, конечно, не очередная попытка привлечь к себе хоть какие-то остатки внимания и интереса …
Ad Noctum:
Четверть века минуло. Меняются люди, их жизненные установки, отношение к разным вещам и друг к другу. Квортон когда-то собирался закончить с Bathory после Twilight, а Бентон…
Дружище Христос:
Дружище Христос:
Черноярец написал(а):
Из интервью в М-журнале от 2002-ого:
Собираетесь ли вы в будущем сотрудничать с известной еврейской девушкой Сарой Джезабель Девой?
Нет.…
Черноярец:
Из интервью в М-журнале от 2002-ого:
Собираетесь ли вы в будущем сотрудничать с известной еврейской девушкой Сарой Джезабель Девой?
Нет. На сто процентов уве…
Игорь:
Не удивительно, что сайт с такими желтушными и плохо составленными новостями, собрал такую токсичную и ненавидящую всех и вся аудиторию)…
Зануда:
Хороши! …
juris:
пох…
Abysmo:
Я слышал что Моргенштерн создал проект MARGARIN, который играет джаз блюз соул арэнби рэп лаунж рок.…
Hui:
Какой нибудь мамкин гитарист сейчас на дисторшне Джи Джи ебанул, позеловал себя в залупу какой он охуенный музыкант и прикинул : а вот я состоялся! Мож на боробане т�…
Александр:
Иван Фёдорович Крузенштерн написал(а):
Сначала они на идиотах которые до сих пор Цоя боготворят , баблу рубить начали , и с успехом продолжают это делать , Викт�…
Назар Василич:
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Из интервью в М-журнале от 2002-ого:
Собираетесь ли вы в будущем сотрудничать с известной еврейской девушкой Сарой Джезабель Девой?
Нет. На сто процентов уверен, что нет. Наше сотрудничество не получилось, просто не вышло. Всё, что мы хотели от этой дамы, так это спеть как положено — тупо спеть ту или иную вещь. Вместо того чтобы отнестись к своему делу профессионально, она постоянно выпендривалась, мудрила — короче, занималась никому ненужной отсебятиной. Мы быстро устали от такого сотрудничества и от её упрямства, в частности. Зачем пытаться работать с человеком, который постоянно говорит (тонким кривлючим голосом): «Я не могу спеть ТАК!» То есть, так как мы хотим. Так спрашивается, какого чёрта…?
Черноярец написал(а):
Из интервью в М-журнале от 2002-ого:
Собираетесь ли вы в будущем сотрудничать с известной еврейской девушкой Сарой Джезабель Девой?
Нет. На сто процентов уверен, что нет. Наше сотрудничество не получилось, просто не вышло. Всё, что мы хотели от этой дамы, так это спеть как положено — тупо спеть ту или иную вещь. Вместо того чтобы отнестись к своему делу профессионально, она постоянно выпендривалась, мудрила — короче, занималась никому ненужной отсебятиной. Мы быстро устали от такого сотрудничества и от её упрямства, в частности. Зачем пытаться работать с человеком, который постоянно говорит (тонким кривлючим голосом): «Я не могу спеть ТАК!» То есть, так как мы хотим. Так спрашивается, какого чёрта…?
Ого, там реально в текстах было так плохо с пунктацией?
И с грамматикой.
Четверть века минуло. Меняются люди, их жизненные установки, отношение к разным вещам и друг к другу. Квортон когда-то собирался закончить с Bathory после Twilight, а Бентон замовыпилиться в 33 годика. А как всё обернулось.
Ну, хоть что-нибудь родят. Если это, конечно, не очередная попытка привлечь к себе хоть какие-то остатки внимания и интереса