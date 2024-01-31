THE KOVENANT официально вернулся. «Старше, уродливее, но профессиональнее, чем когда-либо»

Новость, которую ждали так долго, что даже забыли, зачем это все. На днях Sarah Jezebel Deva объявила о своей новой позиции: в 2024-м году в полноценном виде возвращается THE KOVENANT; группа уже наняла себе менеджера и готовится продолжить то, что оставила более полутра десятка лет назад.

«Я, Nagash, Steiner, Astennu и Hellhammer официально объявляем о возрождении группы. Blackheart пока, к сожалению, не с нами, — надеюсь, временно. На концертах вместо него будет выступать Knut из ARCTURUS. Мы стали старше, уродливее, но профессиональнее, чем когда-либо! Давайте же посмотрим, что принесет будущее».

Что тут сказать… Nagash недавно вернул TROLL, доказав, что ностальгии, возможно, стоит оставаться там, где была. Так что, вероятно, многого ждать не стоит. Но, конечно, послушаем.

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