12.02.2022
THE GREAT KAT подготовила всем валентинку!Новинки и новости
С преддверии праздника всех влюбленных THE GREAT KAT в очередной раз показывает: 1) как важно быть молодым душой; б) любить классику, мать вашу!; в) просто показывает все, что можно было бы показать.
Чем мне импонирует эта дикая женщина, так это своей неизменностью: чудовищный сайт, капслок, агрессивная нарочитость во всем, будь то пресс-релизы, макияж, зажатые корсетами силиконовые сиськи или даже… Равель!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 16
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Комментарии
- Anastasiya: R.I.P. Roman Kostrzewski из KAT.
- Fred Guitarist: Сколько песен Кирк Хэммет сочинил для Металлики?
- Ad Noctum: AMORPHIS — Northwards (OFFICIAL 3D ART VIDEO) https://www.youtube.com/watch? v=vwyrppDEcYM
- Ad Noctum: OMG, кухонный пидорас-то, оказывается, актуальный драммер Borknagar. Куда только Ойстейн Брун смотрит!
- Anastasiya: Стрим: https://www.youtube.com/watch? list=PLWbhBVuEuDkVCiR4ryrh3Lmj BPRuzZPEg&v=p3pVnYSMX0k
- DimaCar: Ну такое… Вот когда на евровидение поедет The Kovenant, вот тогда это будет майский день и именины сердца
- Антон: Группа отличная, можно ставить любой альбом в любой последовательности песен, или совершенно рандомно. Никакой…
- Антон: А я чот не могу слушать все эти пост-миленниальные АС/ДС, Мэйден, Мегадет. Все то же самое, что и 30-40 лет…
- Писюн с глазами: Не обращайте внимания на лишнюю запятую, я пьян в лоскуты. Заранее спасибо.
- Писюн с глазами: Пока некоторые тут плевались своими гендерными стереотипами, я послушал все творчество ентава…
- николай: ничего удивительного, клип как раз и отражает всю суть действа под названием евровидение, считаю что это…
- Юрий: Какой конкурс , такие и песни.
- good nigth: Да там все симпатичные!)
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