valentine day
12.02.2022

THE GREAT KAT подготовила всем валентинку!

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С преддверии праздника всех влюбленных THE GREAT KAT в очередной раз показывает: 1) как важно быть молодым душой; б) любить классику, мать вашу!; в) просто показывает все, что можно было бы показать.

Чем мне импонирует эта дикая женщина, так это своей неизменностью: чудовищный сайт, капслок, агрессивная нарочитость во всем, будь то пресс-релизы, макияж, зажатые корсетами силиконовые сиськи или даже… Равель!

THE GREAT KAT

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