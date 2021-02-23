23.02.2021

THE GATHERING записали новый альбом

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THE GATHERING, распавшиеся в 2014 году, тихонько собрались снова в 2017-м, выпустив живой альбом и пару коллекционных релизов. Но и не только. Как выяснилось в недавнем интервью с коллективом, они накопили также массу нового материала — и даже успели записать альбом, разве что пока без вокалов.

Hans Rutten: «К сожалению, вирус продолжает влиять на всех нас, ситуация малопонятная — однако будем стараться выпустить диск в этом году. Пока целим на конец лета — в зависимости, как получится закончить студийную работу. Мы б хотели записаться с Silje Wergeland, но она в Норвегии, а путешествовать, пригласить ее к нам в Голландию пока проблематично. Так что в настоящий момент продумываем варианты.

Туров, увы, пока не предвидится; в этом году снова все сложно. Боюсь, пройдет еще немало времени, прежде чем существующая обстановка позволит выехать на гастроли. Но… что поделаешь? Все, что мы можем, — это писать музыку, сочинять, обмениваться идеями и файлами на расстоянии. И мы по-настоящему сфокусировались на музыке. Описать я ее пока не могу: тяжело подобрать слова. Это… большое приключение. Сами услышите».

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