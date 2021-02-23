THE GATHERING записали новый альбом

THE GATHERING записали новый альбомНовинки и новости
THE GATHERING, распавшиеся в 2014 году, тихонько собрались снова в 2017-м, выпустив живой альбом и пару коллекционных релизов. Но и не только. Как выяснилось в недавнем интервью с коллективом, они накопили также массу нового материала — и даже успели записать альбом, разве что пока без вокалов.
Hans Rutten: «К сожалению, вирус продолжает влиять на всех нас, ситуация малопонятная — однако будем стараться выпустить диск в этом году. Пока целим на конец лета — в зависимости, как получится закончить студийную работу. Мы б хотели записаться с Silje Wergeland, но она в Норвегии, а путешествовать, пригласить ее к нам в Голландию пока проблематично. Так что в настоящий момент продумываем варианты.
Туров, увы, пока не предвидится; в этом году снова все сложно. Боюсь, пройдет еще немало времени, прежде чем существующая обстановка позволит выехать на гастроли. Но… что поделаешь? Все, что мы можем, — это писать музыку, сочинять, обмениваться идеями и файлами на расстоянии. И мы по-настоящему сфокусировались на музыке. Описать я ее пока не могу: тяжело подобрать слова. Это… большое приключение. Сами услышите».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 159
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
BATUSHKA Крысюка выпускает новый миник
-
Помоги IRON MAIDEN попасть в Зал славы рок-н-ролла!
-
Стрим альбома LAKE OF TEARS «Ominous»
-
THERION покоряет чарты. «Песен у нас было сразу на три альбома»
-
В ICED EARTH осталось два человека
-
Rob Zombie о любви к овощам: «Лет девять назад съел яйца на завтрак — и понял, что это мерзко. С того момента я 100% веган»
-
Осторожно, горячо: 74-летний гитарист KING CRIMSON Роберт Фрипп записал с женой секси-кавер METALLICA
-
Kerry King про Alexi Laiho: «Он играл, как гитарный бог»
-
Флоридский металист сыграл DARKTHRONE на гитаре из скелета своего дяди
-
Бобры не добры. Встречайте шведскую дэз-грайндовую группу BELARUS BEAVER
Ещё год без концертов