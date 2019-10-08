THE DARKNESS: «Давайте уничтожим клише. Давайте сломаем распятие»

Хард/глэм-рок группа THE DARKNESS всегда умела привлечь к себе внимание: писком ли вокалиста, блесточками ли, выходками, караванами, пароходами — всякий ее альбом так или иначе попадает в сферу интернационального внимания и в чарты. Вот и теперь. 4 октября британцы выпустили альбом Easter Is Cancelled, в котором в рывке за хайпом замахнулись на святое: Иисуса, распятие, это вот все. И даже обложку нарисовали такую, что ее ретушируют в ютуб и отказываются продавать в explicit-версии.

«Рок-н-ролл стал таким однообразным, — объясняет басист Frankie Poullain, — все одеваются одинаково, выглядят одинаково и звучат точно так же. Это уныло. Это все должно вымереть. Так давайте же уничтожим клише. Давайте сломаем распятие. Об этом — частично — говорит наш новый альбом».

«На обложке я рисую Христа, — поддерживает коллегу вокалист Justin Hawkins, — не думайте, я не намекаю картинкой, будто я — Иисус. Речь идет о концепции мультивселенной. То есть ученому народу типа нас дозволено строить предположения о событиях, которые — теоретически — могут происходить по-разному в альтернативной реальности. И повторяться, в различной реализации, много раз. Например, мы предположили, что Христос не был распят, а использовал против солдат суперсилы, типа обращения воды в вино или хождения по воде, и не позволил себе навредить. Поэтому распятие не состоялось, враги не получили ни малейшего шанса, а один даже потерял голову. А Иисус и три Марии… ну почему бы им не существовать в параллельной Вселенной? Просто представьте, что все пошло не так. Не утешительна ли мысль, что где-то известные события закончились хорошо? Не правда ли, приятно так думать?»

..Однако о чем бы тогда пел Глен Бентон?