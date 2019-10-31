THE DARK ELEMENT выпускают новый альбом: догнать и перегнать NIGHTWISH

На случай, если кто-то на пару лет успел позабыть о NIGHTWISH и всех женщинах этой команды, 8 ноября проект THE DARK ELEMENT с участием Anette Olzon выпускает второй полноформатник Songs The Night Sings. Слово «ночь» в названии не случайно: начиная от интро, продолжая рефренами и заканчивая внешностью Анетт, широкое лицо которой на съемках клипа хитро «сузили» (косметика, прическа, постановка кадра, какие-то еще спецэффекты), так что она стала подозрительно похожа на Тарью. Возможно, дело попахивает заговором, а возможно, автор музыки Jani Liimatainen (ex-SONATA ARCTICA, ныне INSOMNIUM, CAIN’S OFFERING и концертная гитара OMNIUM GATHERUM) просто решил сделать собственную версию «найтвиша». Только получше. И с элементом «сонаты».

Дебютник проекта (в нем также задействованы басист CAIN’S OFFERING Jonas Kuhlberg и драммер-многостаночник Rolf Pilve) The Dark Element 2017 года зашел меломанам неплохо — но пока еще, видимо, недостаточно, чтобы группа перестала снимать клипы в одном и том же сарае. Тем не менее, слушать это не только можно, но даже и нужно — если вы фанат всего вот этого финского. Сделано качественно.