15.01.2021

THE CROWN выпускают «Royal Destroyer». «Думаю, это и правда в некотором смысле ‘коронация’ группы»

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12 марта THE CROWN выпускают альбом Royal Destroyer — с максимально глупой обложкой и (надеемся) максимально правильной музыкой. Судя по первому синглу «Motordeath», все у них хорошо.

«Это десятый альбом, так что мы входим в Клуб Больших Мальчиков, — хвастается басист Magnus Olsfelt. — Думаю, и правда готовится в некотором смысле «коронация» группы, собравшая воедино все характерные особенности нашего саунда: дэз образца ранних 90-х, трэш, панк, гипнотические мелодии, грайнд, хэви-метал, а также думово-эпический стафф».

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1 comment

  • Ad Noctum написал(а):

    Мэджик пипл — вуду пипл, Линдтранд отъелся, отчего глупо выглядит не только обложка альбома и его название, но и сам Юхан в своих тинейджерских кедах. А вот песня хорошая, и альбом послушаю с удовольствием.

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