Тест! Угадай оригинальное название «звездных» команд

1. ON A FRIDAY — названные в честь дня первой репетиции BLACK SABBATH RADIOHEAD ZZ TOP

2. THE PALE ONES — рабочее название до живого дебюта SLIPKNOT STONE SOUR MARILYN MANSON

3. THE OBELISK — под этим титулом команда дала первый концерт QUEEN THE CURE U2

4. BURN THE PRIEST — под такой вывеской даже вышел альбом ALICE COOPER GHOST LAMB OF GOD

5. SMILE — первое название, забракованное за несоответствие музыке и имиджу NIRVANA QUEEN TWISTED SISTER

6. TONY FLOW AND THE MIRACULOUSLY MAJESTIC MASTERS OF MAYHEM — имя, призванное отразить хаотичность музыки группы SKID ROW RED HOT CHILI PEPPERS SEX PISTOLS

7. ATOMIC MASS — слишком «легковесное» для музыки группы MEGADETH DEF LEPPARD MACHINE HEAD

8. GAMMA RAY — сменили название после угрозы иска со стороны немцев QUEENS OF THE STONE AGE BLINK-182 THE OFFSPRING

9. COMPOSITION OF SOUND — такая группа прожила год, чтобы стать… DEPECHE MODE SOUNDGARDEN MUSE