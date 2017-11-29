Тест! Угадай оригинальное название «звездных» команд

Все с чего-то когда-то начинали, и прежде, чем попасть в дамки и засветиться на аллеях рок-славы, музыканты корпели, выдумывая броские и оригинальные названия для своих коллективов. Чтобы потом прославиться на весь мир под совсем иной вывеской. Тема сегодняшнего теста: знаете/угадаете ли вы, во что с годами превратились все эти THE PALE ONES и SMILE? Под какими именами мы их знаем сегодня?

1. ON A FRIDAY — названные в честь дня первой репетиции BLACK SABBATH RADIOHEAD ZZ TOP 2. THE PALE ONES — рабочее название до живого дебюта SLIPKNOT STONE SOUR MARILYN MANSON 3. THE OBELISK — под этим титулом команда дала первый концерт QUEEN THE CURE U2 4. BURN THE PRIEST — под такой вывеской даже вышел альбом ALICE COOPER GHOST LAMB OF GOD 5. SMILE — первое название, забракованное за несоответствие музыке и имиджу NIRVANA QUEEN TWISTED SISTER 6. TONY FLOW AND THE MIRACULOUSLY MAJESTIC MASTERS OF MAYHEM — имя, призванное отразить хаотичность музыки группы SKID ROW RED HOT CHILI PEPPERS SEX PISTOLS 7. ATOMIC MASS — слишком «легковесное» для музыки группы MEGADETH DEF LEPPARD MACHINE HEAD 8. GAMMA RAY — сменили название после угрозы иска со стороны немцев QUEENS OF THE STONE AGE BLINK-182 THE OFFSPRING 9. COMPOSITION OF SOUND — такая группа прожила год, чтобы стать… DEPECHE MODE SOUNDGARDEN MUSE 10. RAT SALAD — в качестве трибьюта BLACK SABBATH VAN HALEN VENOM ANTHRAX