Все с чего-то когда-то начинали, и прежде, чем попасть в дамки и засветиться на аллеях рок-славы, музыканты корпели, выдумывая броские и оригинальные названия для своих коллективов. Чтобы потом прославиться на весь мир под совсем иной вывеской. Тема сегодняшнего теста: знаете/угадаете ли вы, во что с годами превратились все эти THE PALE ONES и SMILE? Под какими именами мы их знаем сегодня?
Тест! Угадай оригинальное название «звездных» команд
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Теги: тест
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Комментарии
- zzz: 5 Читал как то в «Роллинг стоун» биографию Def leppard, там этот факт даже упомянут не был((((
- Death: 2
- mazzzko: 4-ка выручает
- Heckfy: Ничоси задание! Без гугла не осилить ни одного вопроса. Настя, это немилосердно!
- dissolve-ens: И каждый раз «увы и ах, не в этот раз»
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- ukko: Dreadfull Ygg написал(а): С одной стороны посыл альбома понятен — но мне кажется что легче всего наигратся с...
- Grymza: Делая везде одинаковый выбор набрал 50%. Засим предлагаю упразднить ЦТ. P.S.: Одни ноунеймы какие-то!
- Зеля: Три
- Dreadfull Ygg: С одной стороны посыл альбома понятен — но мне кажется что легче всего наигратся с модным...
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1955 - Billy Idol
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Делая везде одинаковый выбор набрал 50%.
Засим предлагаю упразднить ЦТ.
P.S.: Одни ноунеймы какие-то!
Угадал 4
И каждый раз «увы и ах, не в этот раз»
Ничоси задание! Без гугла не осилить ни одного вопроса. Настя, это немилосердно!
4-ка выручает
2
5
Читал как то в «Роллинг стоун» биографию Def leppard, там этот факт даже упомянут не был((((