Тест! Угадай оригинальное название «звездных» команд

Все с чего-то когда-то начинали, и прежде, чем попасть в дамки и засветиться на аллеях рок-славы, музыканты корпели, выдумывая броские и оригинальные названия для своих коллективов. Чтобы потом прославиться на весь мир под совсем иной вывеской. Тема сегодняшнего теста: знаете/угадаете ли вы, во что с годами превратились все эти THE PALE ONES и SMILE? Под какими именами мы их знаем сегодня?

1. ON A FRIDAY — названные в честь дня первой репетиции

2. THE PALE ONES — рабочее название до живого дебюта

3. THE OBELISK — под этим титулом команда дала первый концерт

4. BURN THE PRIEST — под такой вывеской даже вышел альбом

5. SMILE — первое название, забракованное за несоответствие музыке и имиджу

6. TONY FLOW AND THE MIRACULOUSLY MAJESTIC MASTERS OF MAYHEM — имя, призванное отразить хаотичность музыки группы

7. ATOMIC MASS — слишком «легковесное» для музыки группы

8. GAMMA RAY — сменили название после угрозы иска со стороны немцев

9. COMPOSITION OF SOUND — такая группа прожила год, чтобы стать…

10. RAT SALAD — в качестве трибьюта BLACK SABBATH

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 30.11.2017 в 13:48

    Три

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  2. Grymza 30.11.2017 в 15:21

    Делая везде одинаковый выбор набрал 50%.
    Засим предлагаю упразднить ЦТ.
    P.S.: Одни ноунеймы какие-то!

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  3. Diamond 30.11.2017 в 17:08

    Угадал 4

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  4. dissolve-ens 30.11.2017 в 19:25

    И каждый раз «увы и ах, не в этот раз»

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  5. Heckfy 30.11.2017 в 19:47

    Ничоси задание! Без гугла не осилить ни одного вопроса. Настя, это немилосердно!

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  6. mazzzko 30.11.2017 в 20:37

    4-ка выручает

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  7. Death 30.11.2017 в 20:43

    2

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  8. zzz 30.11.2017 в 21:32

    5
    Читал как то в «Роллинг стоун» биографию Def leppard, там этот факт даже упомянут не был((((

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