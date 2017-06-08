Тест. Угадай концептуальный метал-альбом по краткому содержанию

Метал-музыканты нередко посвящают альбомы каким-либо историческим событиям, кладут в основу повествования сюжеты книг, мифов или фильмов — ну или придумывают цельные истории сами, по традиционной схеме «завязка – развитие действия – кульминация – развязка» или нестандартной; с сонмом персонажей или с солирующим главным героем. Вариантов концептуальных релизов не счесть. И сегодня мы вспомним лишь десяток из них. Сможете ли вы, основываясь на кратком пересказе сюжета, определить, о каком альбоме идет речь?

Вот список релизов. Прочитав описание ниже, выберите, альбому под каким номером оно соответствует.

1. DREAM THEATER Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory
2. MASTODON Blood Mountain
3. NEVERMORE Dreaming Neon Black
4. OPETH Still Life
5. PROTEST THE HERO Kezia
6. CARACH ANGREN Where The Corpses Sink Forever
7. ALICE COOPER Along Came A Spider
8. ICED EARTH Night Of The Stormrider
9. NOCTURNUS The Key
10. Arjen Anthony Lucassen Lost In The New Real

1. Будущее. Киборг отправляется на машине времени в нулевой год, после чего история человечества выходит на неожиданный поворот. В этой истории нет места религии, и люди, лишенные отсталых верований, строят новую могущественную империю.

2. В эпицентре рассказа — казнь женщины. Три человека: сама осужденная, палач и священник — описывают ее историю со своей точки зрения.

3. Трагическая история о человеке, потерявшем любимую женщину. Каждая песня альбома описывает новый круг безумия, в который, глубже и глубже, погружается его бедный разум, не сумевший справиться с потерей. И заканчивается все очень плохо.

4. На приеме у гипнотерапевта мужчина осознает, что в прошлой жизни был девушкой, которую убил один из бывших любовников (их было два, и они были братьями). В течение сеанса он раскрывает тайну убийства…

5. Главный герой возвращается в город, чтобы встретиться с давней подругой. Однако не все жители ему рады: глубоко ХГМ-нутое сообщество несколько лет назад изгнало этого парня за убеждения, противные их вере. В общем, мало ему теперь не покажется…

6. Война. Солдат расстреливает семерых пленных, однако они не спешат умирать. Обратившись в демонов, они до конца дней намерены терзать его душу…

7. В поисках артефакта, Хрустального Черепа, главный герой теряет дорогу и оказывается в безлюдной местности, в скором времени начиная галлюционировать, видеть странные вещи и взаимодействовать со странными существами.

8. Тяжело больной человек подвергается криогенной заморозке. И в далеком будущем, когда его снова размораживают, выясняется, что человечество уже научилось лечить эту болезнь. Тем не менее, даже будучи здоровым, он едва ли способен адаптироваться к новому странному миру…

9. Полиция расследует дело серийного маньяка, который отрывает своим жертвам ноги, составляя некую чудовищную коллекцию…

10. Главный герой, ненавистник религии, получает сверхсилу, способную уничтожить существующий мир. Когда инициированное его яростью разрушение окончено, он низвергается в Ад, и, проклятый, терзаемый демонами, начинает осознавать, что же он натворил. Однако каяться поздно.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 09.06.2017 в 00:50

    8

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  2. Батхед 09.06.2017 в 09:28

    молоко

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  3. Merzbow 09.06.2017 в 09:41

    как символично 1 и 10 отгадал.

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  4. KaRKa$$ 09.06.2017 в 09:49

    угадал только Nocturnus.

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