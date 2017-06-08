Тест. Угадай концептуальный метал-альбом по краткому содержанию

1. Будущее. Киборг отправляется на машине времени в нулевой год, после чего история человечества выходит на неожиданный поворот. В этой истории нет места религии, и люди, лишенные отсталых верований, строят новую могущественную империю. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. В эпицентре рассказа — казнь женщины. Три человека: сама осужденная, палач и священник — описывают ее историю со своей точки зрения. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Трагическая история о человеке, потерявшем любимую женщину. Каждая песня альбома описывает новый круг безумия, в который, глубже и глубже, погружается его бедный разум, не сумевший справиться с потерей. И заканчивается все очень плохо. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. На приеме у гипнотерапевта мужчина осознает, что в прошлой жизни был девушкой, которую убил один из бывших любовников (их было два, и они были братьями). В течение сеанса он раскрывает тайну убийства… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Главный герой возвращается в город, чтобы встретиться с давней подругой. Однако не все жители ему рады: глубоко ХГМ-нутое сообщество несколько лет назад изгнало этого парня за убеждения, противные их вере. В общем, мало ему теперь не покажется… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Война. Солдат расстреливает семерых пленных, однако они не спешат умирать. Обратившись в демонов, они до конца дней намерены терзать его душу… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. В поисках артефакта, Хрустального Черепа, главный герой теряет дорогу и оказывается в безлюдной местности, в скором времени начиная галлюционировать, видеть странные вещи и взаимодействовать со странными существами. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Тяжело больной человек подвергается криогенной заморозке. И в далеком будущем, когда его снова размораживают, выясняется, что человечество уже научилось лечить эту болезнь. Тем не менее, даже будучи здоровым, он едва ли способен адаптироваться к новому странному миру… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Полиция расследует дело серийного маньяка, который отрывает своим жертвам ноги, составляя некую чудовищную коллекцию… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10