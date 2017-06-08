Тест. Угадай концептуальный метал-альбом по краткому содержанию

Метал-музыканты нередко посвящают альбомы каким-либо историческим событиям, кладут в основу повествования сюжеты книг, мифов или фильмов — ну или придумывают цельные истории сами, по традиционной схеме «завязка – развитие действия – кульминация – развязка» или нестандартной; с сонмом персонажей или с солирующим главным героем. Вариантов концептуальных релизов не счесть. И сегодня мы вспомним лишь десяток из них. Сможете ли вы, основываясь на кратком пересказе сюжета, определить, о каком альбоме идет речь?
Вот список релизов. Прочитав описание ниже, выберите, альбому под каким номером оно соответствует.
1. DREAM THEATER Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory
2. MASTODON Blood Mountain
3. NEVERMORE Dreaming Neon Black
4. OPETH Still Life
5. PROTEST THE HERO Kezia
6. CARACH ANGREN Where The Corpses Sink Forever
7. ALICE COOPER Along Came A Spider
8. ICED EARTH Night Of The Stormrider
9. NOCTURNUS The Key
10. Arjen Anthony Lucassen Lost In The New Real
8
молоко
как символично 1 и 10 отгадал.
угадал только Nocturnus.