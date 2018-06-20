Тест на знание андеграундной классики. Новая тема группы ABHORRENCE — первая с 1990 года

Tomi Koivusaari как будто бы мало сталось лавров да событий вокруг нового AMORPHIS — и он решил вернуть к активной жизни свой «доаморфисовский» дэзовый проект начала 90-х ABHORRENCE. Жил тот недолго, приличного контракта заполучить не сумел, а часть записей просто утратил — но, тем не менее, успел попасть своими демо Vulgar Necrolatry да EP Abhorrence прямиком в классики евродэза. Так что если вы в метале давно, это имя должно что-то да значить.

В 2017-м, внезапно объявившись с концертами, группа выпустила live-альбом Totally Vulgar: Live at Tuska Open Air 2013, но на ностальгических слезах олдовых фанатов дело не остановилось (как сказал сам Томи: «Странно играть старые треки снова и снова, не делая ничего больше»). В сентябре 2018 команда собирается издать миник Megalohydrothalassophobic, и к прослушиванию уже доступна одна из его тем, «Anthem For The Anthropocene». Насколько это актуально и ценно на день сегодняшний, предлагаю рассудить прямо сейчас.