Тест на знание андеграундной классики. Новая тема группы ABHORRENCE — первая с 1990 года

Tomi Koivusaari как будто бы мало сталось лавров да событий вокруг нового AMORPHIS — и он решил вернуть к активной жизни свой «доаморфисовский» дэзовый проект начала 90-х ABHORRENCE. Жил тот недолго, приличного контракта заполучить не сумел, а часть записей просто утратил — но, тем не менее, успел попасть своими демо Vulgar Necrolatry да EP Abhorrence прямиком в классики евродэза. Так что если вы в метале давно, это имя должно что-то да значить.

реюнионы Tomi Koivusaari Abhorrence В 2017-м, внезапно объявившись с концертами, группа выпустила live-альбом Totally Vulgar: Live at Tuska Open Air 2013, но на ностальгических слезах олдовых фанатов дело не остановилось (как сказал сам Томи: «Странно играть старые треки снова и снова, не делая ничего больше»). В сентябре 2018 команда собирается издать миник Megalohydrothalassophobic, и к прослушиванию уже доступна одна из его тем, «Anthem For The Anthropocene». Насколько это актуально и ценно на день сегодняшний, предлагаю рассудить прямо сейчас.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 21.06.2018 в 10:19

    Неплохо, но необязательно!

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  2. DawnRazor 21.06.2018 в 17:33

    отлично звучит! Выехали бы в тур за пределы Финки, я бы глянула. Долго они раскачиваются — с реюньона 2012 первый материал.
    а еще у Томи Койвусаари хороший сайд Verenpisara, там рок в стиле Viikate

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  3. Polyphemus 21.06.2018 в 19:56

    Я уж думал бразильский Abhorrence очнулся, вот это был сильный состав…

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  4. Zzz 21.06.2018 в 20:04

    Была помнится касетка, с одной стороны Belial, с другой сабж. Тогда не вкатило(((

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