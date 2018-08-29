Тест! Город или название метал-группы?

1. Dead Women Crossing трэш-метал группа из Канады местность в Оклахоме и то, и другое

2. Sadville стоунер-банда из США город в штате Теннесси и то, и другое

3. Scarville хоррор-рокеры из Техаса город в Айове и то, и другое

4. Hell for Certain олдскульные трэшеры из Австралии коммьюнити в Кентукки и то, и другое

5. Half Hell американская готик-думовая команда коммьюнити в Северной Каролине и то, и другое

6. Black Sun City готы из Германии городок в Техасе и то, и другое

7. Rotten State трэшеры из Уругвая болотная местность в штате Луизиана и то, и другое

8. Red Devil панки из Филадельфии местность на Аляске и то, и другое

9. Gnaw Bone сладжеры из Индианы коммьюнити в Индиане и то, и другое

10. Slaughterville симфо-блэкеры из Германии город в Оклахоме и то, и другое

11. Deathville афинские блэк-металлеры город в Иллинойсе и то, и другое

12. Death Valley гаражная банда из Техаса пустынная местность в Калифорнии и то, и другое

13. Amen Corner бразильский блэк местность в Аризоне и то, и другое

14. Slaughter Beach датская инди-банда городок в Делавэре и то, и другое

15. Misery City хэви-металисты из Массачусетса промышленный городок в Массачусетсе и то, и другое

16. Bloody Springs глэмеры из Великобритании малонаселенная местность в Миссисипи и то, и другое

17. Satans Kingdom шведский блэк коммьюнити в Массачусетсе и то, и другое

18. County Morgue старый итальянский дэз община в Аризоне и то, и другое

19. Ravenville готик-металисты из Польши лесистая местность в Коннектикуте и то, и другое

20. Tyrant Town старый хэви-коллектив из Италии город в Оклахоме и то, и другое