Тест! Город или название метал-группы?

По следам забавного теста ikea vs. death metal, который все дружно проходили пару недель назад, я решила сделать нечто похожее. Как известно, в мире немало поселений со странными или даже пугающими названиями, — такими, что впору называть не места обитания приличных американских семей, а какой-нибудь экстремальный рок-коллектив. Сможете ли вы с первого взгляда отличить название города (или местности) в Америке от реальных названий команд?

1. Dead Women Crossing

2. Sadville

3. Scarville

4. Hell for Certain

5. Half Hell

6. Black Sun City

7. Rotten State

8. Red Devil

9. Gnaw Bone

10. Slaughterville

11. Deathville

12. Death Valley

13. Amen Corner

14. Slaughter Beach

15. Misery City

16. Bloody Springs

17. Satans Kingdom

18. County Morgue

19. Ravenville

20. Tyrant Town

21. Kill Devil Hills

, рубрика(и): Блог

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