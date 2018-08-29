По следам забавного теста ikea vs. death metal, который все дружно проходили пару недель назад, я решила сделать нечто похожее. Как известно, в мире немало поселений со странными или даже пугающими названиями, — такими, что впору называть не места обитания приличных американских семей, а какой-нибудь экстремальный рок-коллектив. Сможете ли вы с первого взгляда отличить название города (или местности) в Америке от реальных названий команд?
Тест! Город или название метал-группы?
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Теги: история названий групп, тест
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1977 - George Kollias (ex-NIGHTFALL, NILE)
1977 - Jens Ludwig (EDGUY, AVANTASIA)
1978 - Arkadius Antonik (SUIDAKRA)
1982 - Mathias "Vreth" Lillmans (FINNTROLL)
10 релизов августа
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Doro Forever Warriors, Forever United
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Manes Slow Motion Death Sequence
Alice In Chains Rainier Fog
U.D.O. Steelfactory
Omnium Gatherum The Burning Cold
Mob Rules Beast Reborn
KEN Mode Loved
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