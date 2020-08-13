Темный шведский рассвет. Блэкушники MÖRK GRYNING выпускают первый альбом за 15 лет

13.08.2020
Темный шведский рассвет. Блэкушники MÖRK GRYNING выпускают первый альбом за 15 летНовинки и новости
MÖRK GRYNING, олдовые скандинавские блэкари, игравшие с начала 90-х, но всегда числившиеся неким «вторым эшелоном» (традиционно их принято сравнивать с DISSECTION, а DISSECTION в свое время творили гениальные вещи, слишком перфектные, чтобы пустить на свое поле кого-то еще), немножечко закончились как команда в 2005-м. Но вернулись к гастролям в 2016-м, а в 2020-м заявили, что черное пламя снова сжигает их вены, и новый альбом Hinsides Vrede появится в октябре.
Вчера коллектив показал первый сингл «Fältherren» — и, второй эшелон или нет, звучит это более чем недурно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 44
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