04.10.2020

Первый сингл CRUACHAN в новом составе

Новинки и новости

Размеренно-эпичную тему под названием «The Hawthorn» представили CRUACHAN — и это первая работа после исхода из состава команды большей части участников. В какой-то момент 2020-го Keith Fay остался, по сути, один — однако не растерялся и вызвал на подмогу драммера из «круахановских» нулевых Joe Farrell; теперь тот играет в группе на басу. Доукомлектовав связку малоизвестными ирландскими музыкантами и музыкатшами, легенда кельтского фолк-метала начала работу над новым материалом.

«Некоторые участники коллектива, игравшие в нем долгое время, решили уйти, но это лишь значит, что CRUACHAN получает второе рождение. Это позитивная новость», — философствует Keith и, в общем, не врет. «The Hawthorn» звучит свежо и размашисто-драматично, намекая, что альбом получится более чем любопытным.

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2 комментария

  • Cryptwalker написал(а):

    Очередной этно-лепреконовый dance проект от Мэрил Стрип и Гимли (слева на кадре). Рекомендуется под зелёное пиво на день Святого Патрика.

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  • Ad Noctum написал(а):

    Вот уважаю я таких людей, как Кейт, или там Морган Хокансович, Джон Пантера (опять половина надцатого состава «Рагнарока» соскочила), Ариман, Инфернус — другие люди приходят и уходят, а они всё гнут и гнут свою линию.

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