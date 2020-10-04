Первый сингл CRUACHAN в новом составе

Первый сингл CRUACHAN в новом составеНовинки и новости
Размеренно-эпичную тему под названием «The Hawthorn» представили CRUACHAN — и это первая работа после исхода из состава команды большей части участников. В какой-то момент 2020-го Keith Fay остался, по сути, один — однако не растерялся и вызвал на подмогу драммера из «круахановских» нулевых Joe Farrell; теперь тот играет в группе на басу. Доукомлектовав связку малоизвестными ирландскими музыкантами и музыкатшами, легенда кельтского фолк-метала начала работу над новым материалом.
«Некоторые участники коллектива, игравшие в нем долгое время, решили уйти, но это лишь значит, что CRUACHAN получает второе рождение. Это позитивная новость», — философствует Keith и, в общем, не врет. «The Hawthorn» звучит свежо и размашисто-драматично, намекая, что альбом получится более чем любопытным.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 115
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