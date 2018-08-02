Свежая собачатина. Новый сингл BEHEMOTH «God = Dog»

BEHEMOTH превращают каждое пополнение своей видео- или дискографии в страшный праздник, и уже не первый день задают нериторический вопрос, мол, «молилась ли ты на ночь?». При положительном ответе и четко прочитанной молитве в церкви имени Бегемота можно услышать первый сингл будущего альбома коллектива «God = Dog» — ну а читеры, в общем, без особых проблем найдут его на Spotify, Deezer, прямо здесь (см. ниже в флеш-плеере) или даже в вк.

Behemoth

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

В скором времени также обещают видеоклипы и еще два сингла, «Wolves ov Siberia» (6 сентября) и «Bartzabel» (1 октября).

А тем временем, тщательно пережевывая и оценивая свежий кусочек бласфемической собачатины, пользователи соцсетей продолжают веселиться над названиями песен и новыми фотосетами банды.

Behemoth

Behemoth

Апдейт: А вот, собственно, и клип!

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 209

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Комментарии

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  1. Ветошь 02.08.2018 в 16:03

    Ну ахуенно, без вопросов!

    >>>
  2. Tular 02.08.2018 в 16:23

    Похоже, «Сатанист» продолжается. И это правильно.

    >>>

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