Свежая собачатина. Новый сингл BEHEMOTH «God = Dog»

BEHEMOTH превращают каждое пополнение своей видео- или дискографии в страшный праздник, и уже не первый день задают нериторический вопрос, мол, «молилась ли ты на ночь?». При положительном ответе и четко прочитанной молитве в церкви имени Бегемота можно услышать первый сингл будущего альбома коллектива «God = Dog» — ну а читеры, в общем, без особых проблем найдут его на Spotify, Deezer, прямо здесь (см. ниже в флеш-плеере) или даже в вк.

