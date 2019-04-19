Сука-любовь. Слушаем новую тему ACCEPT «Life’s A Bitch»

Пока все готовятся к выходным (минчанам напомню: через пару часов можно будет по уши погрузиться в пост-метал), группа ACCEPT собирается в турне «Symphonic Terror», обновляет состав (не так давно после продолжительных прослушиваний место бас-гитариста занял Martin Motnik из малоизвестной команды CODE OF PERFECTION), а также дразнит фанатов синглом с броским названием «Life’s A Bitch».

«Мне нравится эта фраза, — говорит Wolf Hoffmann, — и кто ж с нею не согласится? Это универсальная истина, которая всем известна, хотя истории каждого могут быть разными».

, рубрика(и): Быстрые новости

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