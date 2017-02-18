Субботнее безумие. Презентация альбома группы КАШЛАТЫ ВОХ в «Брюгге»

Из вариантов, как провести субботу, мы выбрали один из угарнейших: с панком, грайндом (да, опять!), мошем и танцами. В минском «Брюгге» забавная и симпатичная группа КАШЛАТЫ ВОХ презентовала свежеизданный второй лонгплей Не бяры да галавы при суппорте отвязного баяниста с каверами METALLICA, IRON MAIDEN и PRODIGY, креативного сета от EXEGUTOR с гостями, в также коллектива БУЛЬБИНГЕМ, играющего панк-рок с элементами ска и духовыми. У которого тоже, кстати, на подходе релиз второго альбома. Характеризуя происходившее в клубе вкратце, скажу лишь одно: это был сущий дурдом. В наилучшем понимании слова.

Вечеринка, как огромная пружина, набирала обороты по нарастающей: под баян на пока еще полупустом танцполе резвилась пара девушек; под БУЛЬБИНГЕМ (в целом неплохой, но уж очень, как мне показалось, утомительно однообразный — как, впрочем, однообразно-утомителен почти любой ска-панк на свете, который приходится слушать более получаса подряд) начались первые, пока еще в меру активные телодвижения… ну а когда на сцене появились EXEGUTOR с измазюканными черной краской лицами, ад разверзся, сковородка с чертями решительно набрала температуру, и ликующие безумие охватило танцпол, лихорадочно забившийся в эпилептическом счастье.

Люди катались по полу, дрыгая конечностями; люди падали друг на дружку и проносились вихрем серкл-пита; люди прыгали, извивались, тряслись и выкручивались, будто бы враз лишенные суставов; стены шатались и пиво падало со столов от вибраций. Слэмились и колбасились практически все — кто был не слишком пьян, чтобы подняться на ноги в принципе. Головы, руки, локти и ноги — все переплелось в громадный орущий и лягяющийся волосатый клубок, огненный шар, с бешеной силой летающий по периметру клуба. Угар начался с «экзегуторами» — и, не щадя костей, бушевал до последнего момента, когда КАШЛАТЫ ВОХ, раззадоренные приемом и забросанные пучками зеленой травы, начали повторять наиболее прокатившие номера по второму кругу.

Музыканты также себя не щадили. Несмотря на то, что EXEGUTOR я наблюдаю на концертных площадках достаточно часто, не всякий раз группа выходит в таком запале, как в эту субботу. Пейте всегда, ребята, что вы там пили, и в той же последовательности — прокатывает как надо. А может, просто звезды сошлись или в воздухе носилось что-то особенное — как бы там ни было, массовый психоз, творившийся в зале, перекинулся и на сцену.

EXEGUTOR звучали массивно, яростно и зверски — делая страшные лица и неистово дрыгаясь, они, будто миксером, взбивали в плотное воздух; лысый парень под сценой бился в красивых судорогах; ну и в целом интенсивность происходящего была такова, что в отдельные моменты становилось трудно дышать. Затем, дополнительно раззадоривая зал, парни позвали на гроул-подпевку спецгостя Диму Зубова (ex-POSTHUMOUS BLASPHEMER) и, начав с брутал-кавера на «Дети хоронят коня», уже не смогли остановиться и продолжили бодро орать и рычать все вместе, теряя чувство времени, реальности и сменяя друг дружку за инструментами.

В общем, было все, чего ждешь от душевных андеграундных сейшнов: отвязные шоу, эксклюзивные сеты, импровизация и, временами, даже внезапные выходы на сцену людей с танцпола, которые тоже что-то пели (преимущественно из репертуара Солодухи), орали и вообще вели себя крайне непринужденно. В этом концерте была непосредственность и спонтанность, самоотдача и искреннее желание оттопыриться. Что, в общем, замечательно подкупало. А также сглаживало накладки со звуком у ВОХА (восемь человек на сцене — это реально проблема, и разрулить кашу на этот раз у звукорежиссеров не вышло) и несколько смазанное начало их сета. То ли планировался некий конкурс, то ли перфоманс, то ли просто что-то пошло не так — в общем, возникла неловкая пауза, под которую порядком уже разгоряченная публика не знала, что делать. Да, музыканты постарались и поставили фоном кровавые азиатские мультики и видео с томной толстой блондинкой, чтобы было нескучно. Но! Какие видео, если позвоночник ломит от желания слэмить?..

К счастью, в скором времени вопросы были решены — и, очевидно, уже разучившие тексты нового альбома мальчики и девочки смогли вволю поскакать и порезвиться под «Не бяры да галавы», «Сок», «Цяжкі дзень» и многое другое — совсем новое и уже знакомое старое. На настоящий момент дискография коллектива насчитывает два лонгплея (первый под названием Пазаўчора вышел в 2013-м), два EP плюс кучу каких-то синглов, трибьютов и прочих live’ов. Играет вся эта большая белорусскоязычная компания заводной забористый панк с влияниями гранжа и несколькими видами вокалов, а также аутентичной фолк-расцветкой с флейтами, варганами и волынками. Причем делает это достаточно емко, качественно и разнообразно. Послушать новый альбом можно вот здесь.

А еще, готовясь к Большой Презентации, представители секты КАШЛАТАГА ВОХА демонстрировали праздничные образы: на одних были почти библейские белые балахоны, иные подкрасились, девушка предстала в маске кошечки, а гитарист — в трусиках и чулках. Барабанщик — в трусах и детской оранжевой шапке. Позже блестящие нарядные труселя «в липёрды» покажет и вокалист, параллельно повесив на шею, как кулон, искусственный фаллос и желая этим сказать… ну хз, на самом деле, что именно. «Во-первых, это красиво», как в анекдоте.

Несмотря на обилие народа на сцене, вели себя мальчики очень активно — и так же, как фанаты, махали хайерами, подпрыгивали и красочно падали навзничь, дрыгая лапками. В какой-то момент уже стерлась граница между сценой и залом — и мятущееся месиво, пересыпанное непонятно откуда взявшимся укропом с петрушкой, будто распухшее тесто, заполнило целый клуб. Единение было совершенным. Безумие тоже. Позитив. Энергетика. Отрыв. Суббота закончилась очень лихо.

..А ведь в воскресенье снова концерт. Снова «Брюгге». И, надеюсь, по ощущениям не слабее.

(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin.