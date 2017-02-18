Субботнее безумие. Презентация альбома группы КАШЛАТЫ ВОХ в «Брюгге»

Из вариантов, как провести субботу, мы выбрали один из угарнейших: с панком, грайндом (да, опять!), мошем и танцами. В минском «Брюгге» забавная и симпатичная группа КАШЛАТЫ ВОХ презентовала свежеизданный второй лонгплей Не бяры да галавы при суппорте отвязного баяниста с каверами METALLICA, IRON MAIDEN и PRODIGY, креативного сета от EXEGUTOR с гостями, в также коллектива БУЛЬБИНГЕМ, играющего панк-рок с элементами ска и духовыми. У которого тоже, кстати, на подходе релиз второго альбома. Характеризуя происходившее в клубе вкратце, скажу лишь одно: это был сущий дурдом. В наилучшем понимании слова.

обзоры концертов Кашлаты Вох Бульбингем Exegutor

КАШЛАТЫ ВОХ

Вечеринка, как огромная пружина, набирала обороты по нарастающей: под баян на пока еще полупустом танцполе резвилась пара девушек; под БУЛЬБИНГЕМ (в целом неплохой, но уж очень, как мне показалось, утомительно однообразный — как, впрочем, однообразно-утомителен почти любой ска-панк на свете, который приходится слушать более получаса подряд) начались первые, пока еще в меру активные телодвижения… ну а когда на сцене появились EXEGUTOR с измазюканными черной краской лицами, ад разверзся, сковородка с чертями решительно набрала температуру, и ликующие безумие охватило танцпол, лихорадочно забившийся в эпилептическом счастье.

обзоры концертов Кашлаты Вох Бульбингем Exegutor

БУЛЬБИНГЕМ

Люди катались по полу, дрыгая конечностями; люди падали друг на дружку и проносились вихрем серкл-пита; люди прыгали, извивались, тряслись и выкручивались, будто бы враз лишенные суставов; стены шатались и пиво падало со столов от вибраций. Слэмились и колбасились практически все — кто был не слишком пьян, чтобы подняться на ноги в принципе. Головы, руки, локти и ноги — все переплелось в громадный орущий и лягяющийся волосатый клубок, огненный шар, с бешеной силой летающий по периметру клуба. Угар начался с «экзегуторами» — и, не щадя костей, бушевал до последнего момента, когда КАШЛАТЫ ВОХ, раззадоренные приемом и забросанные пучками зеленой травы, начали повторять наиболее прокатившие номера по второму кругу.

обзоры концертов Кашлаты Вох Бульбингем Exegutor

EXEGUTOR feat. Зубов

Музыканты также себя не щадили. Несмотря на то, что EXEGUTOR я наблюдаю на концертных площадках достаточно часто, не всякий раз группа выходит в таком запале, как в эту субботу. Пейте всегда, ребята, что вы там пили, и в той же последовательности — прокатывает как надо. А может, просто звезды сошлись или в воздухе носилось что-то особенное — как бы там ни было, массовый психоз, творившийся в зале, перекинулся и на сцену.

EXEGUTOR звучали массивно, яростно и зверски — делая страшные лица и неистово дрыгаясь, они, будто миксером, взбивали в плотное воздух; лысый парень под сценой бился в красивых судорогах; ну и в целом интенсивность происходящего была такова, что в отдельные моменты становилось трудно дышать. Затем, дополнительно раззадоривая зал, парни позвали на гроул-подпевку спецгостя Диму Зубова (ex-POSTHUMOUS BLASPHEMER) и, начав с брутал-кавера на «Дети хоронят коня», уже не смогли остановиться и продолжили бодро орать и рычать все вместе, теряя чувство времени, реальности и сменяя друг дружку за инструментами.

обзоры концертов Кашлаты Вох Бульбингем Exegutor

В общем, было все, чего ждешь от душевных андеграундных сейшнов: отвязные шоу, эксклюзивные сеты, импровизация и, временами, даже внезапные выходы на сцену людей с танцпола, которые тоже что-то пели (преимущественно из репертуара Солодухи), орали и вообще вели себя крайне непринужденно. В этом концерте была непосредственность и спонтанность, самоотдача и искреннее желание оттопыриться. Что, в общем, замечательно подкупало. А также сглаживало накладки со звуком у ВОХА (восемь человек на сцене — это реально проблема, и разрулить кашу на этот раз у звукорежиссеров не вышло) и несколько смазанное начало их сета. То ли планировался некий конкурс, то ли перфоманс, то ли просто что-то пошло не так — в общем, возникла неловкая пауза, под которую порядком уже разгоряченная публика не знала, что делать. Да, музыканты постарались и поставили фоном кровавые азиатские мультики и видео с томной толстой блондинкой, чтобы было нескучно. Но! Какие видео, если позвоночник ломит от желания слэмить?..

обзоры концертов Кашлаты Вох Бульбингем Exegutor

К счастью, в скором времени вопросы были решены — и, очевидно, уже разучившие тексты нового альбома мальчики и девочки смогли вволю поскакать и порезвиться под «Не бяры да галавы», «Сок», «Цяжкі дзень» и многое другое — совсем новое и уже знакомое старое. На настоящий момент дискография коллектива насчитывает два лонгплея (первый под названием Пазаўчора вышел в 2013-м), два EP плюс кучу каких-то синглов, трибьютов и прочих live’ов. Играет вся эта большая белорусскоязычная компания заводной забористый панк с влияниями гранжа и несколькими видами вокалов, а также аутентичной фолк-расцветкой с флейтами, варганами и волынками. Причем делает это достаточно емко, качественно и разнообразно. Послушать новый альбом можно вот здесь.

обзоры концертов Кашлаты Вох Бульбингем Exegutor

КАШЛАТЫ ВОХ

А еще, готовясь к Большой Презентации, представители секты КАШЛАТАГА ВОХА демонстрировали праздничные образы: на одних были почти библейские белые балахоны, иные подкрасились, девушка предстала в маске кошечки, а гитарист — в трусиках и чулках. Барабанщик — в трусах и детской оранжевой шапке. Позже блестящие нарядные труселя «в липёрды» покажет и вокалист, параллельно повесив на шею, как кулон, искусственный фаллос и желая этим сказать… ну хз, на самом деле, что именно. «Во-первых, это красиво», как в анекдоте.

Несмотря на обилие народа на сцене, вели себя мальчики очень активно — и так же, как фанаты, махали хайерами, подпрыгивали и красочно падали навзничь, дрыгая лапками. В какой-то момент уже стерлась граница между сценой и залом — и мятущееся месиво, пересыпанное непонятно откуда взявшимся укропом с петрушкой, будто распухшее тесто, заполнило целый клуб. Единение было совершенным. Безумие тоже. Позитив. Энергетика. Отрыв. Суббота закончилась очень лихо.

..А ведь в воскресенье снова концерт. Снова «Брюгге». И, надеюсь, по ощущениям не слабее.

(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Злыдня 19.02.2017 в 15:26

    Exegutor срочно нужно два вокалиста! Так лучше!

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