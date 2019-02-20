Стриминг нового альбома CANDLEMASS «The Door To Doom»

Предваряя официальное издание 22 февраля, отцы предложили послушать полный стрим своего релиза.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Спадар Антось 20.02.2019 в 23:07

    Трэ’ было ўсё ж пасьля «Death Magic Doom » спыніцца…

    >>>
  2. Tular 20.02.2019 в 23:32

    Очень слабо.

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