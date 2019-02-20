Предваряя официальное издание 22 февраля, отцы предложили послушать полный стрим своего релиза.
Стриминг нового альбома CANDLEMASS «The Door To Doom»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Candlemass
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Комментарии
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- DimaCar: Правильно. Там он был вообще не на месте. Надо было раньше валить. От этого выиграют все — и...
- Anastasiya: Свежее концертное видео: https://www.youtube.com/watch? v=_7r9b9lZFs4
- Tular: Очень слабо.
- Спадар Антось: Трэ’ было ўсё ж пасьля «Death Magic Doom » спыніцца…
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1981 - Floor Jansen (NIGHTWISH, REVAMP, ex-AFTER FOREVER)
10 релизов февраля
Soen Lotus
Candlemass The Door To Doom
Saor Forgotten Paths
Overkill The Wings Of War
Dream Theater Distance Over Time
Within Temptation Resist
Downfall Of Gaia Ethic Of Radical Finitude
Rotting Christ The Heretics
Avantasia Moonglow
Rhapsody Of Fire The Eighth Mountain
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Трэ’ было ўсё ж пасьля «Death Magic Doom » спыніцца…
Очень слабо.