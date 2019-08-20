Для тех, кто ждет осень; для тех, кто заранее переворачивает календарь, шведские думеры ISOLE выложили стрим своей новой полноформатной работы Dystopia.
Стрим свежего лонгплея ISOLE «Dystopia»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Isole
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Elvenking Reader Of The Runes - Divination
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Volbeat Rewind, Replay, Rebound
Illdisposed Reveal Your Soul For The Dead
Entombed A.D. Bowels Of Earth
Freedom Call M.E.T.A.L.
Slipknot We Are Not Your Kind
Visions Of Atlantis Wanderers
Pathology Reborn To Kill
Killswitch Engage Atonement
Tarja In The Raw
Sacred Reich Awakening
Devourment Obscene Majesty
Finsterforst Zerfall
HammerFall Dominion
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