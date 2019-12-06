И это тут случай, когда «последний» — буквально. Французская группа THE OLD DEAD TREE выложила EP The End, посвященный умершему другу, и он в ее дискографии станет финальным. Такая вот прощальная 23-минутная нота.
Стрим последнего релиза THE OLD DEAD TREE
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 69
Теги: The Old Dead Tree
Оставьте свой комментарий
Актуальное
Концерты в Минске
- EXEGUTOR, TROLLWALD, LOS SKOLOPENDRAS - Суббота, 07 Декабрь 2019
- DREAMFALL IN VAIN, ITHOD, SPHERE SPECTRUM - Воскресенье, 08 Декабрь 2019
- Калядны фэст - Воскресенье, 29 Декабрь 2019
Обновления
-
HELLOWEEN запишут новый альбом в составе Pumpkins United
-
Боги не стареют, часть три. Заводные глэм и хэйр-рокеры в 80-е и сейчас
-
Шальная порно-императрица: концерт GENITORTURERS в Шарлотт
-
Мексиканские металисты сожгли установку драммера EVANESCENCE
-
Альбом ноября: CATTLE DECAPITATION «Death Atlas»
-
Nergal: «Меня два года преследовала высокопоставленная женщина»
-
NECROMANTIA прекратит существование в 2020
-
Abbath ложится на реабилитацию. «Необходимо победить демона»
-
Басист-вокалист NIGHTWISH Marco Hietala покажет «очень личный» сольник
-
Ozzy Osbourne с синглом «Straight To Hell»: «Заставлю вас кричать и сраться»
-
Гитарист WATAIN Pelle Forsberg забанен в США после таможенной проверки
-
Неожиданные номинанты Grammy Awards 2019 в метал-категории
-
THE HU получат высшую правительственную награду
-
Alexi Laiho о развале состава CHILDREN OF BODOM: «Могу честно признать, что почти все стычки начинались с моей подачи»
-
VILDHJARTA вернулись! На подходе альбом «Kaos 2»
В этот день родились1949 - Tom Waits
1974 - Fredrik Norrman (OCTOBER TIDE, ex-KATATONIA)
1983 - Niklas Kvarforth (SHINING)
1986 - Nita Strauss (THE IRON MAIDENS, ALICE COOPER)
10 релизов декабря
The Who Who
Thy Disease Transhumanism
Hanzel Und Gretyl Hexennacht
Officium Triste The Death Of Gaia
Milking The Goatmachine From Slum To Slam - The Udder Story
Arkona (POL) Age Of Capricorn
Death Wolf IV: Come The Dark
The Murder Of My Sweet Brave Tin World
Pagan Reign Art Of The Time
Fen The Dead Light
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии