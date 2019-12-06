Стрим последнего релиза THE OLD DEAD TREE

И это тут случай, когда «последний» — буквально. Французская группа THE OLD DEAD TREE выложила EP The End, посвященный умершему другу, и он в ее дискографии станет финальным. Такая вот прощальная 23-минутная нота.

, рубрика(и): Быстрые новости

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