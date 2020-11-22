22.11.2020

Стрим нового альбома INQUISITION «Black Mass For A Mass Grave»

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Последняя пара лет выдалась для INQUISITION непростой: то дуэт попал в объективы досужих интернет-охотников на наци-ведьм, то фронтмену Jason Weirbach aka Dagon припомнили обвинения по порнографическому делу 2009 года (которое лет десять никого не смущало, и обвинения по которому давно сняты) — в общем, Season of Mist трусливо слили команду, турне отменились — а официальные видео теперь в ютубе публикуются с отключенными комментариями.

К счастью, есть лейблы, которых прежде всего интересует музыка, а не бредовые кликбейтные интриги-расследования, и INQUISITION скоренько прибрали Agonia Records. В десятых числах ноября они презентовали крутейший сингл «Luciferian Rays» вкупе с видеоклипом, где мужики среднетемпово скрежещут на суровых океанских берегах. А пару дней назад в эфиры жгучей черной лавой пролился полноформатный релиз Black Mass For A Mass Grave — который, уверена, для многих станет лучшим блэкушным альбомом уходящего года.

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