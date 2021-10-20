Hate band stream
20.10.2021

Стрим нового альбома HATE «Rugia»

Новинки и новости

От щедрот польских душ группа HATE выложила в стрим новый полноформатный альбом Rugia. Если вам понравился предшественник Auric Gates Of Veles, если вообще заходит HATE последних пятнадцати лет, а также наполняет душу благостью добротный фирменный польский блэк-дэз, берите безо всяких сомнений. В 2020 году в коллективе поменялась ритм-секция, но едва ли кто это особо заметит.

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