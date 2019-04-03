Немецкие блэкари DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT выложили в стрим свой новый, шестой по счету альбом Mardom за 10 дней до официального релиза. Вышло вполне себе впечатляюще!
Стрим нового альбома DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 35
Оставьте свой комментарий
Актуальное
ближайшие концерты
- THEODOR BASTARD - Пятница, 05 Апрель 2019
- СКАНДАЛ, NO REFUND BAND, КРАТКИЙ ОТЗЫВ, БУЛЬБИНГЕМ, КАШЛАТЫ ВОХ - Воскресенье, 07 Апрель 2019
- POSTHUMOUS BLASPHEMER, PREVAIL, DRACULA, DITTOHEAD, HEAVY ARTILLERY - Понедельник, 08 Апрель 2019
Обновления
-
Драммера из новозеландской блэк-метал группы IGNI судят за поджог двух церквей
-
ТОП-5 на все времена. Артур Матвеенко (DZIVIA)
-
Негативная сторона. Концерт FORGOTTEN TOMB, RAVEN THRONE, WOE UNTO ME, ABSENCE OF LIFE в Минске
-
Урбанистический дикий нью-йоркский блэк. Три вещи, которые надо знать о группе IMPERIAL TRIUMPHANT
-
Мнение. Rob Halford о самоубийствах: «Эта ужасная штука никуда не уходит. Но сейчас хотя бы вопрос обсуждается открыто»
-
RAMMSTEIN представили новый клип!
-
Интервью с FORGOTTEN TOMB: «Я почти расстраивался, что не погиб в той аварии»
-
В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гейство
-
Второй концерт POWERWOLF в Минске. Армия ночи
-
Интервью c IMPALED NAZARENE. «Не забывайте пить водку и оставайтесь свободными!»
-
Досрочная осень. OCTOBER TIDE выпустили новый — и чумовой! — трек «I, The Polluter»
-
Обновление дискографии AMON AMARTH: клип на тему «Raven’s Flight» из альбома «Berserker»
-
Социалистическое соревнование: CELLAR DARLING против ELUVEITIE
-
В чем секрет успеха группы POWERWOLF?
-
Четыре из девяти. На подходе альбом супергруппы VLTIMAS «Something Wicked Marches In»
В этот день родились1952 - Gary Moore †
1958 - Peter Baltes (ACCEPT)
1977 - Adam Dutkiewicz (KILLSWITCH ENGAGE)
10 релизов апреля
Necrodeath Defragments Of Insanity
Månegarm Fornaldarsagor
Protector Summon The Hordes
Darkened Nocturn Slaughtercult Mardom
Blindead Niewiosna
Sunn O))) Life Metal
Eluveitie Ategnatos
Periphery Periphery IV: Hail Stan
Exumer Hostile Defiance
Allegaeon Apoptosis
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии