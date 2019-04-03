Стрим нового альбома DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT

Немецкие блэкари DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT выложили в стрим свой новый, шестой по счету альбом Mardom за 10 дней до официального релиза. Вышло вполне себе впечатляюще!

, рубрика(и): Быстрые новости

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