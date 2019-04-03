Стрим нового альбома DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT

Сегодня выпуск топ-5 не совсем форматный: речь пойдет не о метал-альбомах, а о саундтреках к кино и видеоиграм. Артур Матвеенко, автор языческо-оркестрованно-эпического проекта DZIVIA, погружает в фантастические миры не только в своей...