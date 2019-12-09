Норвежская группа CREST OF DARKNESS, ведущая отсчет с начала 90-х (и не важно, что с тех пор в составе остался один человек; один, зато главный!), пару дней назад выпустила альбом The God Of Flesh, послушать который можно в официальном стриме. Сейчас.
Стрим альбома CREST OF DARKNESS «The God Of Flesh»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Crest Of Darkness
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