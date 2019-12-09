Стрим альбома CREST OF DARKNESS «The God Of Flesh»

Норвежская группа CREST OF DARKNESS, ведущая отсчет с начала 90-х (и не важно, что с тех пор в составе остался один человек; один, зато главный!), пару дней назад выпустила альбом The God Of Flesh, послушать который можно в официальном стриме. Сейчас.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://crestofdarkness.bandcamp.com/album/the-god-of-flesh" >The God Of Flesh by CREST OF DARKNESS</a>