Стрим альбома CREST OF DARKNESS «The God Of Flesh»

Норвежская группа CREST OF DARKNESS, ведущая отсчет с начала 90-х (и не важно, что с тех пор в составе остался один человек; один, зато главный!), пару дней назад выпустила альбом The God Of Flesh, послушать который можно в официальном стриме. Сейчас.

, рубрика(и): Быстрые новости

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