STRIGOI — свежий проект от создателя PARADISE LOST Грега Макинтоша

Точней, одного из создателей. В прошлом году Greg Mackintosh поставил крест на мрачном дэзовом VALLENFYRE, успевшем реализовать три неплохих — хотя и не блестящих — полноформатных альбома. Как теперь утверждают музыканты, они заранее знали, что альбомов будет лишь три. И что жить VALLENFYRE восемь лет. Не спрашивайте, почему. Зато после того, как команда отыграла свое последнее шоу, неугомонный Грег объявил название следующего проекта: STRIGOI.

strigoibandPARADISE LOSTGreg MackintoshПо сути, это дуэт: Грег плюс концертный басист VALLENFYRE (также ранее игравший в EXTREME NOISE TERROR) Chris Casket. В студийной же записи барабанов принимал участие нынешний драммер PARADISE LOST Waltteri Väyrynen, а дебютник под названием Abandon All Faith появится 22 ноября на Nuclear Blast.

Сегодня нам показали зловещее видео на песню «Phantoms» — такую ж, в общем, яростную и зловещую. С до боли знакомыми гитарами. С брутальным вокалом Макинтоша и остервенелыми ритмическими дэз-блэковыми зарисовками, местами напоминающими BEHEMOTH. И да. Пока это определенно интереснее, чем VALLENFYRE.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Diamond 21.09.2019 в 03:51

    Так это прям блеск-метал какой-то!))

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  2. Sonne 21.09.2019 в 12:31

    Старина разгулялся не на шутку! Надеюсь, всю злобу он оставит в сторонних проектах, от PL я б хотел чего-то более мелодичного и заДУМчивого.

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  3. sopor666 21.09.2019 в 12:45

    Ну с названием то можно было и пофантазировать ещё. По моему есть как минимум два проекта «стригоя!». А так очень даже питательно.

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