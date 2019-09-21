STRIGOI — свежий проект от создателя PARADISE LOST Грега Макинтоша

Точней, одного из создателей. В прошлом году Greg Mackintosh поставил крест на мрачном дэзовом VALLENFYRE, успевшем реализовать три неплохих — хотя и не блестящих — полноформатных альбома. Как теперь утверждают музыканты, они заранее знали, что альбомов будет лишь три. И что жить VALLENFYRE восемь лет. Не спрашивайте, почему. Зато после того, как команда отыграла свое последнее шоу, неугомонный Грег объявил название следующего проекта: STRIGOI.

По сути, это дуэт: Грег плюс концертный басист VALLENFYRE (также ранее игравший в EXTREME NOISE TERROR) Chris Casket. В студийной же записи барабанов принимал участие нынешний драммер PARADISE LOST Waltteri Väyrynen, а дебютник под названием Abandon All Faith появится 22 ноября на Nuclear Blast.

Сегодня нам показали зловещее видео на песню «Phantoms» — такую ж, в общем, яростную и зловещую. С до боли знакомыми гитарами. С брутальным вокалом Макинтоша и остервенелыми ритмическими дэз-блэковыми зарисовками, местами напоминающими BEHEMOTH. И да. Пока это определенно интереснее, чем VALLENFYRE.