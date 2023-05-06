VULTURE INDUSTRIES vinyl
06.05.2023

«Страх, что мир теряет контроль». VULTURE INDUSTRIES анонсировали альбом «Ghosts From The Past»

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Норвежские маги и кроссжанровые жонглеры VULTURE INDUSTRIES, выдержав непривычно долгую паузу после Stranger Times, анонсировали на июнь альбом Ghosts From The Past. Пока есть две песни, упругий плотный и странный звук, а также вокал Bjørnar Nilsen, манеру которого спутать ни с кем невозможно. «С этим альбомом мы перешли на мрачную сторону рока», — утверждает команда.

«Работа над релизом заняла больше времени, чем обычно, и на этот период пришлась масса перемен как в личной жизни музыкантов, так и в окружающем мире. Ghosts From The Past в некоторой степени их зеркалит. Он отражает страх, что мир слетел с катушек и теряет контроль; ощущение беспомощности перед глобальным порядком, терпящим крах. Рушащимся ради устаревших идей авторитарных воинственных стариков, разум которых затмила жажда сохранения власти.

Альбом этот вобрал богатую палитру всевозможных влияний — от покрытых пылью спагетти-вестернов, сопровождаемых аккомпанементом Эннио Морриконе, сквозь монохромную меланхолию апокалиптического поп-панка, через мрачные аллеи и крутые холмы, очарованные дымкой нордического нуара и прог-мрака, к чему-то необъяснимому, страждущего познать гибель истины. И звучащему, как однажды сказал один фанат группы, «словно Ник Кейв решил заиграть метал».

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