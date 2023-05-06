«Страх, что мир теряет контроль». VULTURE INDUSTRIES анонсировали альбом «Ghosts From The Past»Новинки и новости
Норвежские маги и кроссжанровые жонглеры VULTURE INDUSTRIES, выдержав непривычно долгую паузу после Stranger Times, анонсировали на июнь альбом Ghosts From The Past. Пока есть две песни, упругий плотный и странный звук, а также вокал Bjørnar Nilsen, манеру которого спутать ни с кем невозможно. «С этим альбомом мы перешли на мрачную сторону рока», — утверждает команда.
«Работа над релизом заняла больше времени, чем обычно, и на этот период пришлась масса перемен как в личной жизни музыкантов, так и в окружающем мире. Ghosts From The Past в некоторой степени их зеркалит. Он отражает страх, что мир слетел с катушек и теряет контроль; ощущение беспомощности перед глобальным порядком, терпящим крах. Рушащимся ради устаревших идей авторитарных воинственных стариков, разум которых затмила жажда сохранения власти.
Альбом этот вобрал богатую палитру всевозможных влияний — от покрытых пылью спагетти-вестернов, сопровождаемых аккомпанементом Эннио Морриконе, сквозь монохромную меланхолию апокалиптического поп-панка, через мрачные аллеи и крутые холмы, очарованные дымкой нордического нуара и прог-мрака, к чему-то необъяснимому, страждущего познать гибель истины. И звучащему, как однажды сказал один фанат группы, «словно Ник Кейв решил заиграть метал».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 24
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Комментарии
Леха:
Anastasiya:
…
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
тут кто-то упомянул Хэммета?
А почему Мастейна из Metallica …
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
тут кто-то упомянул Хэммета?
А почему Мастейна из Metallica выперли, а меня нет?…
Дед Аким:
Достойно уважения, отличие великих артистов, для них это не только работа и деньги, им это нравится, сам процесс, для них это и есть жизнь!!!…
Дед Аким:
Тест понравился, обычно каверы на хиты делают, чтобы оценить кавер надо знать оригинал…
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
тут кто-то упомянул Хэммета?
А почему Мастейна из Metallica выперли, а меня нет?
Потому что эти бездари…
Билл:
Ну, тандем Чинн-Чапмен трудно назвать забытым, так как основные хиты глэм-рока в 70х написаны именно ими.…
Бармалей:
Такое ощущение ,что тут все писаки дахуя молоды и здоровы! Вы бля,в зеркало на себя гляньте! Нам всем тут под полтос скоро! Осень жизни,как и осень года,надо благодарн…
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
тут кто-то упомянул Хэммета?
А почему Мастейна из Metallica выперли, а меня нет?
Потому что эти бездари не могли терпет…
Виктор:
Вахо написал(а):
До Смоки её никто не исполнял,это оригинал,т.к. эти авторы писали для смоки сюзи кватро и муд
Если слушаешь ты Смоки — значит сдашь объект н…
Anastasiya:
Вахо написал(а):
До Смоки её никто не исполнял,это оригинал,т.к. эти авторы писали для смоки сюзи кватро и муд
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Вахо:
До Смоки её никто не исполнял,это оригинал,т.к. эти авторы писали для смоки сюзи кватро и муд…
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