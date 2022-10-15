STRATOVARIUS выжили

STRATOVARIUS выжилиБлог
Середина нулевых стала трудным периодом для отцов финского «хэппи пауэр метала» STRATOVARIUS. Основатель и основной композитор группы Timo Tolkki сначала пережил нервное растройство, потом со всеми ссорился, потом покидал команду, потом разваливал ее — а потом, внезапно дав добро продолжать без папки, продал право на имя «STRATOVARIUS» троице старожилов Timo Kotipelto, Jens Johansson и Jorg Michael. Jorg, впрочем, тоже ушел через пару лет: он болел раком, временно выпал из музыки, полностью вылечился, но в STRATOVARIUS так и не возвратился.
Дальнейший путь для оставшихся участников стал в известной мере тропой выживания. Композиционную работу над новыми песнями разделили между собой все музыканты, за исключением барабанщиков: помимо Timo Kotipelto и Jens Johansson за написание взялись новички Lauri Porra и Matias Kupiainen; музыка немного поменялась, хитов стало меньше, часть фанатов заныла про «уже не то», однако громкая вывеска из раза в раз делала свое дело, релизы выходили исправно, голос Kotipelto не потерял своей звонкости, и в чарты по Европе и Азии каждая пластинка попадала вне зависимости от упреков (в отличие от метал-опер и сольников Timo Tolkki, за которыми поныне следят только какие-то особо упертые фэны).
К альбомам Nemesis (2013) и Eternal (2015) группа зализала раны, заштопала прорехи и устаканилась как творческая ячейка (если честно, целиком не слушала ни тот, ни другой, однако синглы попадались в новостной повестке, и они были весьма недурны).
Затем STRATOVARIUS пропали на семь лет… но опять выжили! Так, в сентябре, отмечая почти сорок лет существования бренда, вышел шестнадцатый альбом финнов Survive (2022). И для тех, кто склонен к ностальгии; для тех, кто слышал STRATOVARIUS пост-Tolkki’нской эры и не испытал отвращения; кто любит задорный залихватско-заливистый пауэр и доверяет живым классикам (по-прежнему моментально узнаваемым и по звучанию, и по голосу) — в общем, это добротный альбом для ЦА. Не хитовый, но толково, любовно сработанный и совершенно не скучный.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 34
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Комментарии
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