Страшный вторник. Halloween 2017 в «Брюгге»

Незаметно получилось так, что Александр Рак и его инициативная «Берсерк»-команда прибрали главный метал-Хэллоуин к своим крепким организаторским лапкам. Да, промозглый Минск гудел и кишел чертями еще с выходных — однако любители тяжелячка покорно дожидались кануна и вторника, чтобы, принарядившись после работы, вкусить низких частот и позабавиться на сопутствующих развлекательных мероприятиях от Александра.

Со своим размашистым фестивальным подходом он уместил в небольшой «Брюгге» и орудия казни, и декорации к «Игре Престолов», и кальяны, и разного рода разукрашиватетелей, лавочников, человека с кролем и змеюкой (фото 5 рублей, однаако!), а также грустившего в одиночестве Рунического Оракула, чьи услуги, в отличие от мастеров бодиарта, востребованы не оказались. Зато отлично смотрелись короткие шоу, которыми организаторы ярко и грамотно заполнили промежутки музыкальной программы.

Параллельно с тем, как ведущий Илья Малиновский разыгрывал пригласительные билеты на летние фестивали, а также тщетно добивался демонстрации сисек, был показ бодиарта в синих тонах (тематика вечеринки — «Вечная зима»), атмосферная ведьминская постановка от «Кетри», а также (новинка сезона!) сеанс шибари-подвешивания, во время которого изящная леди, подцепленная крючьями за кожу в районе лопаток, воспаряла, одаряя зрителей сладострастными улыбками и изгибами ножек. Выглядело эффектно!

Людей собралось довольно прилично, хотя и первая банда, дэз-блэковые — с ориентацией на Польшу — новички белсцены DWELLSTORM BORNED (новички, в смысле, как группа, музыканты-то там опытные, техничные и большинством давно всем известные), и финализировавшие шоу PLEMЯ играли на полупустой зал. Что же, издержки рабочего дня, тут уж увы. Кстати, PLEMЯ восприняли задачу явиться в костюмах буквально. Так что полюбоваться на торс вокалиста девушкам на сей раз не перепало. Все было в рамках официального: костюмы, маски и пляски.

EVTHANAZIA же сдержали слово Бобрика: он действительно явился в костюме гопника (даже при фингале!), поначалу озадачив многих присутствовавших и своим видом, и быдляцкими повадками в стиле Сереги. Но затем все-таки разделся до майки: очевидно, в «адидасе» скакать было жарко. А скакали там от начала и до конца. Энергично, громко, массивно, уверенно, плюща и заполняя ревом пространство — речицкие музыканты буквально размазывали танцпол, показывая, что старейшая дэз-метал группа РБ по-прежнему способна: 1) оставаться актуальной (даже играя олдскульный материал, да-да!); 2) выносить мозги; 3) показывать уровень сценической подачи, с которым в этот вечер могли конкурировать, на мой взгляд, только FOLCORE.

Сыграли две классические старые темы, новый EP War’jactva (обидно, что на вопрос, мол, «кто слышал этот миньон», руку подняла только я. Как же так?), а финализировали кавером «Breaking The Law». Было убойно!

…Тем временем по залу рассекали ходулисты, вспыхивал неон, переливались световыми шоу фонарики, кого-то на привязи тащили на казнь — в общем, для праздника организаторы сделали все, что могли, и хотя в безудержное веселье ударялись только самые пьяные, атмосфера чего-то сюрпризоносного, особенного, сделанного с умом и любовью, ощущалась в кишащих костюмированной нечистью помещениях «Брюгге» в течение всего вечера. За фантазию и продуманность — зачет всем «берсеркам».

Единственное, мне не очень понравился звук на концерте: он был крайне неровным, и, меняясь по уровню громкости от команды к команде, в плане четкости варьировался от приемлемого до совсем уже дичи — так, к финалу выступления FOLCORE вся их большая кадка слилась в тотальную кашу, одинаково неразборчивую и оглушительную.

А ведь жаль! Для меня это была вторая группа за вечер, которую было по-настоящему любопытно слушать и наблюдать. (Не хочу никого обижать, но из предшествовавших ни AILLION, ни питерский FÄNGÖRN не навеяли ничего, кроме уныния и ощущения «сколько ж раз все это уже было сыграно».) Хотя развернуться им было особенно негде — а парни любят синхронно попрыгать с мониторов, размахивая гривами-дредами, — каждая секунда выступления FOLCORE пульсировала таким страстным накалом, такою пылкостью и динамикой, что даже очереди за пивом, казалось, разом иссякли. Все залипали на сцену, на которой маленькая, бойкая и голосистая Алена, будто рыжая счастливая бестия, беспрестанно танцевала, подпрыгивала, трясла головой, извивалась и носилась шаровой молнией, при этом умудряясь выводить свои чистоголосые народные партии.

FOLCORE — это, в отличие от многих фолк-метал банд, неизбито, свежо, раскованно, своеобразно. С драйвом, множеством модных фишечек — и буквально ураганной концертной подачей. Вот бы еще нормальный им звук… но, видно, не в этот раз.

Ну а пока же… Встречаем ноябрь, пересматриваем на телефонах картинки из фотозон, а также нашу большую фотогалерею происходившего в Страшный, но по факту такой занимательный вторник.