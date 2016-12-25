Странное рождество. Металисты замутили трибьют АГАТЕ КРИСТИ в клубе TNT

Минск таял и переливался новогодними гирляндами, в храме по пути в клуб католики торжественно распевались, и настроение в вечернем городе царило скорее пятничное, чем воскресное. У каждого сегодня свой праздник. С собой. И пусть весь мир подождет. К восьми TNT забился уже практически по крышечку — и к тому моменту, когда цвет белорусского метала начал петь про опиум для никого, охрана принялась пресекать человекопотоки — и все, кому не повезло заранее занять столик, либо грустно топтались у входа, заглядывая в его запотевающие стекла, либо уходили ни с чем. Трибьют АГАТЕ КРИСТИ ажиотаж вызвал просто-таки сумасшедший.

В целом мероприятие, реклама которого шла лишь в Интернете да молвой на локальных пьянках, выдалось исключительно тусовочным: сюда приводили друзей и знакомых; друзей знакомых знакомых; звали случайных подруг и подруг их подруг — и, в общем, в какой-то момент начало казаться, что большая половина зала тебе давно знакома — вот только в симпатиях к творчеству АК до сих пор как-то не подозревалась. Где-то, конечно, сыграл элемент халявы (вход был бесплатным); иных же не очаровала перспектива ехать в «Репаблик» на «Калядны фэст», программа которого, как президент, не меняется из года в год. Так или иначе, народу было валом. Симпатичные бармены, будто алкогольные осьминоги, работали на десять человек одновременно, разливая пиво, глинтвейн и коктейли. Было чертовски жарко, шумно и оживленно-суетливо. Мечталось о помещении побольше.

Танцпол, потея, плотно сбился во взволнованный муравейник, податливо колышущийся, подпрыгивающий и, насколько возможно в тесноте, танцующий под «Сердцебиение», «Сказочную тайгу» и «Секрет». Атмосфера в зале была шальная и радостная — как будто злым суровым металистам наконец дали отпуск, и теперь можно ходить без шапки, не мыть руки перед едой и, воздевая руки в шрамах и напульсниках, с упоением скакать, напевая: «Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты грустишь?» Ведь АГАТА КРИСТИ — это не зазорно, не стыдно? Ну мааам.

Сценический состав выглядел так. Александр «Fallen» Кныш — вокал (известен по группе DEADMARSH), Константин «Gozard» Красовский — гитары (NIGHTSIDE GLANCE), Максим «Skald» Слесарев — клавишные (NIGHTSIDE GLANCE), Александр «Alex» Горон — бас (AMENTIA, экс-POSTHUMOUS BLASPHEMER), Сергей «Grover» Никонов — гитары (известен по PROPHETIC DREAM, COLD IN MAY, ПЕРИАЛЬНЫЕ КАНДИЛОМЫ, BARRACUDA), Вадим «Forneus» Кондратюк — барабаны (известен по INFESTUM, ID:VISION).

Из дискографии АК они отобрали двадцать песен, по большей части хиты, — ну и сыграли их довольно близко к оригиналу, изредка лишь утяжеляя или варьируя партии. Так что если кто ждал блэк-метал каверов или визга в припевах — определенно не в этот раз. Это была всем известная, классическая АГАТА КРИСТИ, аккуратно, грамотно и любовно переигранная-перепетая. Причем особенно круто именно перепетая. Саша Кныш — замечательный, крайне чуткий вокалист, сумевший органично и тонко прочувствовать и передать малейшие нюансы непростого эмоционального спектра песен АГАТЫ. В его голосе, подаче, манере фальши не было ни на миг: как хороший актер, он вжился в роль всем своим большим существом и отыграл ее с блеском. В рамках DEADMARSH он редко так раскрывался.

Вообще, как пошутит после концерта Саша Горон, «занимаемся мы с этими металом, похоже какой-то фигней; а тут раз — и чужими песнями собрали полный зал!». Зал причем благодарный и счастливый. Запыхавшиеся и мокрые, со светящимися глазами, люди вырывались из пекла танцпола на террасу, все еще повторяя, как заклинание вечера, что-нибудь вроде «Горит свеча, вокруг темно, а мы встречаем рождество».

К сожалению, то, что сейчас делают Самойловы, рассорившиеся на братоубийственной политической почве, тоже в некотором смысле стало трибьютом: вот, к примеру, не далее чем на февраль в Минске анонсирован концерт Вадима с программой «все хиты АГАТЫ КРИСТИ»… На Эпилоге 2010 года закончилась славная дискография группы, которую по-прежнему хочется переслушивать, растаскивать на цитаты и вечера кавер-версий. Но вернуть уже едва ли получится. На войне как на тебе на войне.

Однако, как бы там ни было, в распоряжении фанатов остались десять напичканных хитами альбомов. И, судя по успеху сегодняшнего душевного трибьюта, хорошее начинание стоит продолжить! Вот только площадку подберите вместительней, что ли.

ЗЫ. За фотографии спасибо Санчо Крупникову. Сражался как мог!