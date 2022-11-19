Die Entweihung
19.11.2022

Страна строгого режима: израильская группа DIE ENTWEIHUNG выпустила (еще один) альбом про Беларусь

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«Можно уехать из Беларуси — но Беларусь не может уехать из тебя», — согласно этому принципу лидер проекта DIE ENTWEIHUNG Денис Терещенко, рожденный в Витебске и переехавший в Израиль в 2004-м, снова и снова возвращается к проблематике родины. Ибо чего-чего, а проблем там хватает. Сегодня, 18 ноября, у группы (помимо Дениса, в ней участвуют приглашенные вокалистка и гитарист) вышел одиннадцатый альбом Strict Regime Country.

«В текстовом плане альбом можно назвать концептуальным, т.к. он полностью посвящен событиям, которые происходили после псевдовыборов 2020 года, когда люди, несогласные с результатами, массово выходили на протесты и были жестоко атакованы «псами правосудия»».

На метал-архивах проект жанрово все еще значится как блэк-метал, но… нет. Это скорее разнотемповый притрэшованный хэви олдскульных очертаний с множеством соло и вбросами прога, несколько видов вокалов и выразительным лирическим посылом.

National genocide (anyone can be next)
Colored in red and white (now you’re unwanted guest)
Guilty for being right (it is your conscience test)
Bastards of system judge the best ones
Wagging their tails before the worst ones
How do you sleep on your beautiful bedsheets
Soaked in a gore and tears of those who walked the streets?…

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