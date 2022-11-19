Страна строгого режима: израильская группа DIE ENTWEIHUNG выпустила (еще один) альбом про Беларусь

Страна строгого режима: израильская группа DIE ENTWEIHUNG выпустила (еще один) альбом про БеларусьНовинки и новости
«Можно уехать из Беларуси — но Беларусь не может уехать из тебя», — согласно этому принципу лидер проекта DIE ENTWEIHUNG Денис Терещенко, рожденный в Витебске и переехавший в Израиль в 2004-м, снова и снова возвращается к проблематике родины. Ибо чего-чего, а проблем там хватает. Сегодня, 18 ноября, у группы (помимо Дениса, в ней участвуют приглашенные вокалистка и гитарист) вышел одиннадцатый альбом Strict Regime Country.
«В текстовом плане альбом можно назвать концептуальным, т.к. он полностью посвящен событиям, которые происходили после псевдовыборов 2020 года, когда люди, несогласные с результатами, массово выходили на протесты и были жестоко атакованы «псами правосудия»».
На метал-архивах проект жанрово все еще значится как блэк-метал, но… нет. Это скорее разнотемповый притрэшованный хэви олдскульных очертаний с множеством соло и вбросами прога, несколько видов вокалов и выразительным лирическим посылом.
National genocide (anyone can be next)
Colored in red and white (now you’re unwanted guest)
Guilty for being right (it is your conscience test)
Bastards of system judge the best ones
Wagging their tails before the worst ones
How do you sleep on your beautiful bedsheets
Soaked in a gore and tears of those who walked the streets?…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 33
2 комментария
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Комментарии
goremyka:
goremyka:
juris:
juris:
Gerber:
Мерлин не вписался в «новый мир» тут ему не рады. То, что он «культивировал» в массы уже тут. Он тут муравей без ножек среди муравьев, которые его заедят. Скоро увидим ф…
Green:
Моё сердце «наполнено»…спасибо, как говорится) музыка во истину хороша, как и ВЕСЬ текст НАД этим видео.…
Green:
Ну да, эти ребятки слегка уже запутали мозг, кто есть кто….)))…
Писюн-шок-рокер:
Он вошел в свою бывшую невесту, когда она еще была просто невеста? Я тогда так тоже делал!
(Кстати, Marilyn Manson — говно!)…
Юрий:
Сначала возомнят себя богами , ведут себя как конченные мудачьё , а потом женщины у них во всём виноваты , а когда они женщин за людей не считали , о чём думали ?! Вообщ…
Ad Noctum:
Дружище Христос написал(а):
Plasticface написал(а):
Единственный адекватный комментарий в этом обсуждении
«Пизданул, как Господь» (с) тот случай, когда комен…
Другой Александр:
Писюн С Глазами написал(а):
Polaris написал(а):
Так вот какой ты, Писюн С Глазами!
Я еще разберусь, как к ним попал мой семейный альбом
Зря они его украли… Ой зря.…
Дружище Христос:
Plasticface написал(а):
Тащемта Негральский прав. Стричь бабос в тяжеляке и раньше то дело было не самым простым, а теперь и подавно. Т.к. и криздецы экономические, и …
Plasticface:
Тащемта Негральский прав. Стричь бабос в тяжеляке и раньше то дело было не самым простым, а теперь и подавно. Т.к. и криздецы экономические, и групп овердохуа, и шоуби…
Начал слушать и понял сразу что в Беларуси (или беларусом)
*сделан альбом