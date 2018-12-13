Страна отмазок. Как в Минске отменили IC3PEAK в день концерта

То, что метал-сцена проходит уже не первый год, сегодня усвоили фанаты и фанатки модной современной сцены. (Оригинальный и стильно-жутко-эпатажный дуэт IC3PEAK попсой я сейчас, конечно, не назвала.) Правила три. 1) Отменить могут любой концерт в любое время. 2) Наличие у организаторов гастрольки и соблюдение всех правил — это проблемы организаторов. 3) См. пункт один. В общем, после скандалов в высокодуховной России, у которой нет проблем страшнее, чем рокеры, электронщики и рэп, анонсированное на сегодня выступление IC3PEAK в Минске грозило ожидаемым аншлагом.

Однако… смотрите пункты один, два и три! За пару часов до концерт отменили. А теперь читаем и наслаждаемся картиной, как в нашей стране ищут отмазки.

Статья первая, kasparov.ru

В Минске требуют отменить концерт IC3PEAK

Отдел идеологии исполкома Минска требует отменить концерт группы IC3PEAK, который был запланирован на сегодня. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем инстаграме.

Адвокат написал, что сотрудники отдела идеологии центрального района Минска и Мингорисполкома требуют от администрации клуба «Брюге» отменить выступление группы.

Полиция в разных городах неоднократно срывала концерты группы.

Напомним, в ноябре в России отменилось сразу несколько концертов разных музыкантов, включая IC3PEAK, Элджея, Хаски, «Френдзону» и других. СМИ писали, что ФСБ и Центр по противодействию экстремизму при МВД составили неформальный список музыкантов, чьи концерты «нежелательны», а их тексты необходимо проверить на экстремизм.

Статья вторая, onliner.by

«Были какие-то странные звонки, сейчас думаем, какую причину озвучить». Концерт группы IC3PEAK в Минске не состоится

Сегодня в Минске должна была выступить российская группа IC3PEAK. Однако за несколько часов до проведения мероприятия организаторы сообщили, что оно, скорее всего, не состоится. Музыканты сейчас находятся в Минске, но организаторы получили «странные звонки».

— Да, концерт, скорее всего, не состоится, — рассказали Onliner организаторы. — Причина? Мы сейчас думаем, какую озвучить. Были какие-то странные звонки. Нам сказали отказаться от проведения концерта.

Концерт должен был состояться в клубе «Брюгге». Билеты на него продавались от 30 до 35 рублей.

— Официальная причина — техническая, — говорит Onliner представитель «Брюгге» Сергей Полаженко. — Неисправность оборудования. Продали больше билетов, чем было заявлено? Есть и такая причина. С Мингорисполкомом я постоянно общаюсь, получаю гастрольки на проведение концертов. А по этому концерту были какие-то непонятные звонки, и мы решили не испытывать судьбу…

Это не единственная отмена концертов российских электронщиков IC3PEAK за последнее время. В России их выступления отменяются регулярно, а недавно российские рэперы встретились с чиновниками и обсудили отмены концертов. Пока ни к каким изменениям в гастрольной деятельности в России это не привело.

Статья третья, tut.by

Мингорисполком отменил концерт группы IC3PEAK прямо в день мероприятия

Стало известно, что концерт московских электронщиков IC3PEAK, который должен был пройти сегодня в клубе «Брюгге», не состоится. Об этом TUT.BY рассказали в клубе. Как там отметили, формально причиной отмены концерта Мингорисполкомом стало несоответствие количества проданных билетов с заявленным. Так, вместо 150 квитков их разлетелось 450.

Напомним, что в Беларуси, а в последнее время и в России, пошла волна срывов концертов рэп- и не только исполнителей — в струю попали и IC3PEAK. За последние недели силовики сорвали несколько выступлений электронного дуэта — якобы в их текстах можно высмотреть «суицидальную направленность».

AFISHA.TUT.BY уже рассказывала, что группа IC3PEAK — дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева — удачнее других смогла конвертировать запоздалую российскую моду на витч-хаус и мрачные рейвы середины 2000-х в убедительную и самостоятельную музыку. Играют IC3PEAK перегруженный по всем частотам цифровой индустриальный поп, в котором звуковой терроризм сочетается с мелодической внятностью и возможностью пуститься в пляс. В своем творчестве электронщики смешивают древнерусскую эстетику и сегодняшнюю общественно-политическую повестку, вовсю иронизируют над повальным брендированием в музыкальной индустрии, записывают фиты с рэперами, занимаются арт-акционизмом.

Ну ведь молодцы, чиновнички, стараются, звонят, придумывают объяснения, не зря зарабатывают на хлебушек! Ведь могли бы просто написать большими буквами «ПОЖРИТЕ ГОВНА!» и высылать это оргам, хоть за день, хоть за час.