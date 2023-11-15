Стоит послушать. Возвращение итальянских ветеранов-оккультистов MORTUARY DRAPE «Black Mirror»Блог
С удивлением обнаружила этой осенью, что MORTUARY DRAPE — вероятно, старейшие из итальянских мрачноделов-оккультистов-сатанистов-чернушников, издревле питающие страсть к темным ритуалам, свечам, чертовщине, черепам, монашеским балахонам и театрализованным представлениям, играющие с конца 80-х, не только живы, но и по-прежнему способны генерировать любопытный, ни на кого не похожий музыкальный материал, в котором блэкушная эстетика соседствует с MERCYFUL FATE’вскими гитарами и, оседлав упругий бас, галопирующим некромантом несется в хэллоуинскую ночь в окружении скрипов и воплей безымянных покойников.
Не называть имена и не переходить на личности, кстати, еще одна тема MORTUARY DRAPE, так что этой весной, когда стало извесно о смерти бывшего вокалиста-басиста, коллектив написал просто: у нас умер Without Name. Помянем.
В постоянном составе, с самого 86-го, в списке участников остается только драммер/один из вокалистов, (не)известный как Wildness Perversion; банда периодически выступает — ну а новейший Black Mirror (шестой по счету полноформатник; предшественник Spiritual Independence выходил 9 лет назад), появившийся в последние дни октября, определенно достоин внимания. Мне кажется, если б фильм «Вий» был сыгран в метале, он звучал бы именно так.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 74
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Стоит послушать. Возвращение итальянских ветеранов-оккультистов MORTUARY DRAPE «Black Mirror»
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Комментарии
Другой Александр:
Мне кажется, если б фильм «Вий» был сыгран в метале, он звучал бы именно так.
Здесь не из Вия кадры. Это из шведского фильма «Ведьмы».…
Hemorrhoids:
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b4w:
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atr:
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Так. На всякий.…
Дед Аким:
Тварь написал(а):
Дед Аким написал(а):
Мне понравилось, чего их ругают? Корпспэйнт и кривляние убрать, вокал заменить на Флор, и можно на концертах Nightwish исполня…
Тварь:
Дед Аким написал(а):
Мне понравилось, чего их ругают? Корпспэйнт и кривляние убрать, вокал заменить на Флор, и можно на концертах Nightwish исполнять
Слушай, тебе…
Другой Александр:
Ща будет неполиткорректная шутка:
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Тварь:
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Виктор:
Hemorrhoids написал(а):
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Алексей:
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Блин, ребята, у вас чо, русский не родной?
Слышь,филолог! Опечатка умышленна..’чо’ блять. Следующий пост,special for you,напишу на исковерканном хи�…
Мне кажется, если б фильм «Вий» был сыгран в метале, он звучал бы именно так.
Здесь не из Вия кадры. Это из шведского фильма «Ведьмы».