mortuary drape
15.11.2023

Стоит послушать. Возвращение итальянских ветеранов-оккультистов MORTUARY DRAPE «Black Mirror»

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С удивлением обнаружила этой осенью, что MORTUARY DRAPE — вероятно, старейшие из итальянских мрачноделов-оккультистов-сатанистов-чернушников, издревле питающие страсть к темным ритуалам, свечам, чертовщине, черепам, монашеским балахонам и театрализованным представлениям, играющие с конца 80-х, не только живы, но и по-прежнему способны генерировать любопытный, ни на кого не похожий музыкальный материал, в котором блэкушная эстетика соседствует с MERCYFUL FATE’вскими гитарами и, оседлав упругий бас, галопирующим некромантом несется в хэллоуинскую ночь в окружении скрипов и воплей безымянных покойников.

Не называть имена и не переходить на личности, кстати, еще одна тема MORTUARY DRAPE, так что этой весной, когда стало извесно о смерти бывшего вокалиста-басиста, коллектив написал просто: у нас умер Without Name. Помянем.

В постоянном составе, с самого 86-го, в списке участников остается только драммер/один из вокалистов, (не)известный как Wildness Perversion; банда периодически выступает — ну а новейший Black Mirror (шестой по счету полноформатник; предшественник Spiritual Independence выходил 9 лет назад), появившийся в последние дни октября, определенно достоин внимания. Мне кажется, если б фильм «Вий» был сыгран в метале, он звучал бы именно так.

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1 comment

  • Другой Александр написал(а):

    Мне кажется, если б фильм «Вий» был сыгран в метале, он звучал бы именно так.

    Здесь не из Вия кадры. Это из шведского фильма «Ведьмы».

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