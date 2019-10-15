Стоит послушать: упоротая блэк-метал группа GRUZJA из Польши

В феврале отвязная банда из Польши под названием GRUZJA выпустила дебютный альбом I iść dalej — который, хотя и заинтересовавшись, многие восприняли как шутку, несерьезный одноразовый проект мужиков из FURIA (гитарист Artur Rumiński), MASSEMORD (вокалист Stawrogin) и LICHO (вокалист Dominik). Типа, нажрались зимой на точке блэкушники — и давай в четыре горла орать-молотить, кто в панк, кто по дрова. Но все оказалось не так просто.

И уж точно не одноразово. Ибо через пару дней коллектив выпустит второй за год полноформатник Jeszcze nie mamy na was pomysłu, и кто устал от серьезной страшной музыки, кто не верит в однотипный «польский блэк», падок на бесовщину и угарные злобные эксперименты, проходите, пожалуйста! Вам сюда, в троллячью нору. То ли в Грузию, то ли в Польшу. Релиз уже есть в стриме, и, несмотря на забористую дурь, что обваливается на поворотах за поля шляпы и не налазит на голову, слушается все это, как ни странно, легко и приятно. И даже, как говорят в грузиях, zajebiste.